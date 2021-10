RC Lens : Franck Haise dévoile le secret de sa réussite au RCL

Publié par ALEXIS le 07 octobre 2021 à 21:45

L’équipe de Franck Haise fait un début de saison 2021-2022 remarquable. Elle est 2e place de Ligue 1 derrière le PSG. L’entraîneur du RC Lens s’est lâché sur le secret des bons résultats du club nordiste.

RC Lens : Haise, « on a la chance de disposer d’un environnement fort »

Promu en Ligue 1 en mai 2020, le RC Lens avait fait une saison remarquable à l’occasion de son retour dans l’élite. L’équipe de Franck Haise avait fini à la 7e place, soit à la porte d’une qualification à la coupe d’Europe. Cette saison, le RCL a démarré le championnat en trombe. Après 9 journées, les Sang et Or sont dauphins du Paris Saint-Germain avec 18 points. Mais quel est le secret de la réussite du coach lensois ? Dans un long entretien avec le média So Foot, il a donné quelqu’une de ses recettes, qui n'ont pas forcément de lien direct avec le football.

« Nous nous sommes rendus au Louvre-Lens un matin de match la saison dernière. Nous sommes aussi montés sur les terrils, avons visité les grands lieux de la Première Guerre mondiale du coin, on a été au centre historique minier de Lewarde […] On a la chance de disposer d’un environnement fort », a expliqué Franck Haise, tout en rappelant qu'il a recommandé le ''Manuel du guerrier de la lumière'' de l'écrivain brésilien Paulo Coelho, à l'un de ses joueurs récemment.

Le coach a créé « une groupe uni et éveillé » au RCL

Selon le technicien de 50 ans, il s’est suffisamment imprégné de l’histoire du RC Lens et de la Ville, de la mentalité, du mode de vie des Artois et de leur culture, au point de s’assimiler à un originaire de la région. « Le président (Joseph Oughourlian) l’a rappelé récemment : au départ, on ne sait pas trop ce que veut dire : ‘’fier d’être lensois’’. Après quelques années ici, on le comprend. Même si je ne suis pas d’ici, je suis très ‘’fier d’être lensois’’. Il y a quelque chose qui se passe quand on connait l’histoire d’un club, d’une région, qui plus est quand elle est marquée », a témoigné le natif de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), en Normandie.

Selon Franck Haise, sa mission, en tant qu’entraîneurs, « est de créer un groupe, une unité, mais en prenant en compte les particularités de chacun, pour que chacun trouve sa place ». Car assure-t-il : « plus j’ai un groupe éveillé, mieux c’est ».