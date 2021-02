RC Lens : Oughourlian dévoile l'objectif immédiat du RCL

Publié le 10 février 2021 à 10:40

Le RC Lens est 6e de Ligue 1 et prétend à une place dans le Top 5, synonyme de qualification pour une coupe d’Europe. Cependant, le président Joseph Oughourlian ne le déclare pas ouvertement. Depuis le début de saison, il a un objectif prioritaire, qui n’est pas l’Europe. Et cela n'a pas changé à trois mois de la fin de la saison.

RC Lens : Oughourlian vise le maintien en priorité

Promu en Ligue 1 à l’issue de la saison dernière tronquée , le RC Lens fait une bonne campagne dans l’élite. Classés 6es avec 38 points en championnat, les Lensois sont dans la course pour les places qualificatives pour la Ligue Europa, car la Champions League est hors de leur portée. Ils ne s’enflamment pas pour autant ! Leur président préfère rester modeste dans son ambition. En effet, Joseph Oughourlian vise plutôt le maintien, dans un premier temps. « On arrêtera quand on aura 42 points », a-t-il indiqué dans L’Équipe. Il faut en effet attendre cette barre de points, afin d’être assuré du maintien. Il reste donc encore 4 points à glaner, afin de ne plus être menacé de relégation. Le Racing Club affrontera le Stade de Reims au stade Auguste Delaune, le 13 février (25e journée) et le Dijon FCO au stade Bollaert, le dimanche 21 février (26e journée). Des moments importants pour l'équipe de l'entraîneur Franck Haise, accrochée lors de son dernier match contre le Stade rennais (0-0).

La coupe d'Europe en second plan au RCL

Et si le Racing Club de Lens n’est plus concerné par la descente, il passerait à l’étape suivante, à savoir la Coupe d’Europe. « Une fois cet objectif atteint, on ne s'interdit pas d'en avoir un autre », a déclaré le président du club nordiste. Le dirigeant des Sang et Or ne néglige d’ailleurs pas la coupe de France, une compétition qui peut également ouvrir la porte de la Ligue Europa à son équipe. Il assure ainsi que « tous les matchs sont importants, y compris la coupe de France ». Notons que le RC Lens affronte le FC Nantes, ce mercredi (14h45) à la Beaujoire, en 32e de finale de la coupe de France. En championnat, le RCL et le FCN se sont neutralisés au match aller et au retour sur le même score (1-1).













