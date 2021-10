PSG Mercato : La prochaine destination de Lionel Messi dévoilée !

Publié par JEAN-LUC D le 07 octobre 2021 à 18:15

En fin de contrat avec le Barça, Lionel Messi s’est engagé en faveur du PSG cet été. Mais la star argentine n’entend pas prendre sa retraite au Paris Saint-Germain. Sa prochaine destination serait même d’ores et déjà connue.

Mercato PSG : Lionel Messi ne regrette pas son choix

Après 21 ans passés sous le maillot du FC Barcelone, Lionel Messi s’est engagé à la surprise générale en faveur du Paris Saint-Germain cet été. Dans un entretien avec France Football qui sera publié samedi, l’international argentin de 34 ans avoue ne pas regretter son choix de rejoindre le PSG. En effet, aucun extrait de cette interview n'a encore fuité, mais son titre annonce déjà la couleur. « Je ne me suis pas trompé », assure Messi concernant sa décision de signer au Paris Saint-Germain après l’aventure barcelonaise.

Le journaliste Florent Torchut, qui a pris part à cette interview, a livré quelques confidences sur les sujets abordés par Lionel Messi. Concernant le PSG, le sextuple Ballon d’Or sera notamment sur ses premiers pas au sein du vestiaire parisien, mais aussi de sa relation avec Neymar et Kylian Mbappé. Mais déjà, la presse espagnole informe que la Pulga ne compte pas s’éterniser dans la capitale française.

Direction la MLS après le PSG ?

Arrivé en tant qu’agent libre, Lionel Messi a paraphé un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu’au 30 juin 2023, plus une troisième saison en option. Mais ce jeudi, le journal madrilène AS révèle que l’objectif à moyen terme de l’international argentin de 34 ans est de rejoindre la MLS. Ainsi, après le FC Barcelone, le PSG devrait être le dernier club européen de Messi avant de rejoindre le championnat nord-américain.

En juin dernier, le Miami Herald révélait que Jorge Messi, père et agent de l’attaquant du PSG, et David Beckham ont eu des « discussions sérieuses » en vue d’une arrivée à l’Inter Miami à la fin de sa carrière européenne. Messi avait lui-même indiqué en décembre 2021 à La Sexta qu'il espérait jouer un jour en MLS. « J'ai toujours eu le rêve de pouvoir vivre et apprécier les États-Unis, et d'expérimenter ce qu'est leur Ligue », avait-il confié.