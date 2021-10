PSG Mercato : Le Barça a déniché un joli coup à 13M€ au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 08 octobre 2021 à 05:15

Désormais orphelin de Lionel Messi, qui a rejoint le PSG cet été, le Barça compte bien se lancer dans un vaste processus de recrutement à l’issue de la saison en cours afin de rebâtir son équipe. Et aux dernières nouvelles, le Paris Saint-Germain pourrait être l’une des victimes de ce vaste chantier qui s’annonce en Catalogne.

Le Barça en pince pour un milieu de terrain du PSG

Avec 4 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues, Ander Herrera est la grosse surprise de ce début de saison au Paris Saint-Germain. Solide au milieu de terrain aux côtés d’Idrissa Gana Gueye et Marco Verratti, ses prestations ont attiré la convoitise du FC Barcelone. D’après les informations du quotidien barcelonais El Nacional, le club culé est intéressé par le profil de l’international espagnol de 32 ans afin de renforcer son milieu parisien et épauler un Sergio Busquets qui semble dépasser par l’ampleur de la tâche.

Arrivé gratuitement en juillet 2019 en provenance de Manchester United, l’ancien milieu de terrain de l’Athletic Bilbao, Ander Herrera est lié au Paris SG jusqu'en juin 2024. Son départ ne semble pas vraiment d’actualité en ce moment même si les dirigeants y ont songé durant le mercato estival passé.

Le clan Herrera confirme les contacts avec le Barça

Dans une interview accordée au quotidien L’Équipe, Pedro Herrera a récemment révélé que son fils aurait pu rejoindre les rangs du FC Barcelone. Sans préciser quand est-ce que les négociations avec le club catalan ont eu lieu, le père de l’international espagnol du Paris Saint-Germain indique que le deal n’a finalement pas pu se faire.

« À un moment, Ander était en contact avec le Barça, mais pour différentes raisons, cela ne s'est pas fait », a déclaré le père du protégé de Mauricio Pochettino. Poursuivant, il confie également que le partenaire de Kylian Mbappé ne regrette rien parce qu’il « a déjà porté le maillot d'un des trois grands d'Espagne parce qu'à ses yeux, le club le plus grand d'Espagne est Saragosse, où il a débuté. »