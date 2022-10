PSG Mercato : Poussé vers la sortie, il glisse un tacle à Paris

De retour au bercail cette saison, Ander Herrera est revenu sur son départ du PSG. Une sortie loin de plaire à son ancien club.

Le Paris Saint-Germain a procédé à un important dégraissage lors du mercato estival. Comme rarement sous l’ère QSI, le PSG a réussi à réduire son pléthorique effectif professionnel. Arrivé libre de Manchester United en 2019, Ander Herrera n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur du club francilien était ouvert au départ du milieu de terrain espagnol. Lequel a signé son retour au bercail lors de cette dernière fenêtre des transferts. L’ancien Mancunien est prêté avec option cette saison à l’Athletic Bilbao. Interrogé par ESPN, le joueur âgé de 33 ans s’est livré à une comparaison entre la capitale et le Pays basque.

« J’ai vécu à Paris pendant trois ans et peut-être que la ville elle-même n’est pas un lieu de football. […] Souvent on parle de Paris et les gens pensent au tourisme, à la fashion week, aux gens qui viennent du monde entier. Mais il y a un autre Paris, d’autres Parisiens. Ce sont des clubs différents mais je ne dirais pas que le PSG est un club qui n’est pas ancré dans sa société. En même temps, on ne peut pas le comparer à un club comme l’Athletic où les 25 joueurs sont nés, ont grandi ou se sont développés comme footballeurs ici. »