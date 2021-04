PSG : Ander Herrera lâche une bombe sur le duo Mbappé-Neymar

Publié par Chemssdine le 27 avril 2021 à 14:57

Arrivé libre en provenance de Manchester United à l'été 2019, Ander Herrera est une belle pioche pour le PSG. Apportant serénité et expérience dans un groupe, l'Espagnol a su rajouter une plus-value à l'effectif parisien. Apprécié de ce dernier, Herrera noue une relation spéciale avec le duo Neymar-Mbappé, sur lequel il détient une information croustillante.

Ander Herrera veut remporter la Champions League

Tout semble parfait du côté de Paris. Bien positionné dans la course au titre en Ligue 1, qui s'annonce néanmoins tendue jusqu'au bout, le PSG nourrit surtout une grande ambition en cette fin de saison : remporter la Champions League. Après avoir successivement effacé le FC Barcelone puis le Bayern Munich, les pensionnaires du Parc des Princes défieront Manchester City lors de demi-finales qui s'annoncent passionnantes.

Interrogé par Marca, Ander Herrera est revenu sur le fardeau que représente la conquête de ce glorieux trophée pour le PSG. "L'année dernière, nous sommes déjà entrés dans l'histoire, rappelle le natif de Bilbao. Nous avons remporté toutes les compétitions françaises, ce qui n'avait jamais été réalisé, et nous étions finalistes en Europe. Ce qui me semble injuste, c'est qu'au début de chaque saison, le PSG est la seule équipe au monde à avoir l'obligation de remporter la Ligue des champions. Nous ne devons pas assumer une responsabilité que les autres équipes n'ont pas."

Neymar et Kylian Mbappé veulent rester au PSG d'après Herrera

Réalisant actuellement sa deuxième saison au Paris Saint-Germain, Ander Herrera est devenu un intime du vestiaire et a noué une relation amicale avec nombre de ses partenaires. Parmi ceux-là, l'international espagnol aux deux sélections est très proche de Neymar et Kylian Mbappé, les deux stars parisiennes. Tellement ami qu'Herrera pense détenir un scoop sur les deux têtes de gondole du projet parisien : "Je veux me concentrer sur le fait de profiter de chaque journée et de réaliser des choses importantes ensemble. Et bien sûr, je veux qu'ils continuent avec nous. Le PSG a créé une structure autour d'eux pour réaliser toutes ses ambitions footballistiques. Je crois sincèrement qu'ils sont heureux, convaincus de ce projet et qu'ils veulent rester. " Des déclarations qui devraient donner le sourire aux supporters parisiens.