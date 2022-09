PSG Mercato : Le beau message de Messi avant le voyage à Nantes !

Publié par JEAN-LUC D le 03 septembre 2022 à 13:31





PSG Mercato : À quelques heures du match contre le FC Nantes, Lionel Messi a adressé un beau message à deux de ses anciens coéquipiers du Paris SG.

PSG Mercato : Messi rend hommage à deux indésirables du Paris SG

Alors que Leandro Paredes et Ander Herrera ont quitté le Paris Saint-Germain cet été, pour rejoindre respectivement la Juventus Turin et l’Athletic Bilbao, en prêts avec option d’achat, Lionel Messi a tenu à leur dire au revoir avant le match de la sixième journée de Ligue 1 contre le FC Nantes, ce samedi soir.

« Beaucoup de succès dans ton nouveau défi, Leandro Paredes. C'était merveilleux de partager tant de choses à Paris et je me souviendrai toujours de tous les beaux moments que nous avons vécus ensemble ! Et bonne chance à toi aussi, Ander Herrera. J'ai adoré te rencontrer, je te remercie de la façon dont tu m'as accueilli dès le premier jour et je te souhaite le meilleur pour ton retour en Liga », a-t-il déclaré. De son côté, Paredes ne cache pas son bonheur d’avoir quitté le club de la capitale française pour la Vieille Dame.

PSG Mercato : Leandro Paredes heureux d’avoir quitté le Paris SG

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Leandro Paredes n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier. Le milieu de terrain argentin a donc trouvé un accord avec la Juventus Turin pour aller trouver du temps de jeu en Serie A. Les deux clubs ont conclu le deal sur la base d’un prêt d’une saison assortie d’une option de 15 millions d’euros. Désormais Turinois, le compatriote de Lionel Messi a exprimé sa joie pour son retour en Serie A.

« Je suis vraiment heureux d’être ici et d’être à la Juventus avec ce groupe, ce club où je voulais venir depuis longtemps. Je suis donc heureux. Pour moi, c’était l’équipe rêvée. J’ai toujours voulu venir. J’ai eu la possibilité de le faire pendant plusieurs années et je ne voulais pas la laisser passer. À mes amis et à ma famille, j’ai dit : « C’est la Juve ou personne ». Je suis donc heureux d’être ici », a expliqué l’ancien joueur de la Roma.