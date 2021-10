RC Lens Mercato : Cible du RCL, Divock Origi s’éloigne !

Publié par ALEXIS le 08 octobre 2021 à 21:03

Le RC Lens surveille de très près Divock Origi. Le club nordiste veut récupérer l’attaquant en manque de temps de jeu et en fin de contrat à Liverpool. Mais le joueur aurait une destination privilégiée.

Intérêt du RC Lens, Origi s'est proposé au Barça

Pour sa deuxième saison de suite en Ligue 1, le RC Lens lorgne du lourd. Les dirigeants des Sang et Or souhaitent s’attacher les services de Divock Origi en grande difficulté à Liverpool. Le polyvalent avant-centre n’a plus que 9 mois de contrat avec les Reds mais déjà sur le départ. Une opportunité que le RCL veut saisir pour le recruter librement. Toutefois, la destination lensoise n’est pas celle privilégiée par le joueur du club de Premier League.

Ayant la possibilité de signer avec le club de son choix dès le mercato hivernal en janvier 2022, Divock Origi aurait proposé ses services au FC Barcelone selon les informations de Esport 3. Et ce n’est pas un hasard, car le N°27 de Liverpool a inscrit le Barça en tête de la liste des clubs qu’il souhaite rejoindre. Le RC Lens n’est donc pas sa priorité !

Divock Origi, un ancien de la Ligue 1

Le contrat de Divock Origi prend fin en juin 2022. Jurgen Klopp ne compte plus sur lui. Par conséquent son contrat ne sera pas prolongé. Il faut dire que le joueur de 26 ans rêve de jouer au Barça. De plus, Ronald Koeman est intéressé par son profil. Cependant, la situation du technicien néerlandais (en fin de contrat en juin également) ne milite pas en faveur de la signature de la cible du RC Lens à Barcelone. Pour mémoire, l’international belge (29 sélections) a l’avantage d’avoir joué en Ligue 1, précisément au LOSC, son club formateur, entre 2012 et 2015. Il avait disputé 89 matchs avec les Dogues, dont 73 en Ligue 1, pour 16 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées.