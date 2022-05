Liverpool Mercato : C'est fait, un énorme transfert acté chez les Reds !

Publié par Dylan le 19 mai 2022 à 11:26

Liverpool Mercato : Finalistes de la Ligue des Champions, les Reds vont perdre un des héros de leur dernier titre en C1, qui rejoint l'Italie.

Liverpool Mercato : Divock Origi officiellement milanais

Longtemps dans les tuyaux, c'est désormais une certitude. Le buteur belge, Divock Origi (27 ans), va bien rejoindre l'AC Milan en Série A après avoir passé 7 ans du côté de Liverpool. Alors que Sadio Mané a récemment été annoncé du côté du Paris SG, c'est donc l'ancien Lillois qui quittera en premier le secteur d'attaque des Reds.

Cette saison, Divock Origi avait disputé 17 matchs toutes compétitions confondues dont 7 en Ligue des Champions, une compétition qu'il affectionne tout particulièrement avec Liverpool. En effet, il avait été le quatrième buteur lors de la « remontada » spectaculaire face au FC Barcelone en demi-finale de la Coupe aux Grandes Oreilles (victoire 4-0), il y a tout juste 3 ans. À l'époque, il avait été fêté comme un héros par les supporters des Reds. Désormais, c'est un nouveau challenge qui l'attend avec l'AC Milan, qui va le signer gratuitement.

Liverpool a accepté de laisser partir Origi

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le club dirigé par Jürgen Klopp a accepté de laisser partir librement l'international belge, qui était sous contrat jusqu'en juin. Si pour Liverpool, ce départ ne rapportera rien financièrement, pour Milan en revanche, c'est un très joli coup réalisé en prévision des possibles départs de Zlatan Ibrahimovic et Rafael Leao.

Fabrizio Romano rapporte également ce jeudi que le Belge n'aurait plus aucun doute sur sa future destination et qu'il attendrait les dernières finalisations, notamment le fameux examen médical. L'AC Milan prépare un contrat de 3 ans pour Divock Origi, plus une en option. Le deal prévoirait également une rémunération de 3,5 millions d'euros par an selon Tdf. Tous les signaux sont désormais au vert pour le transfert, qui devrait être officiel dans les prochaines semaines.