AC Milan Mercato : Les Milanais veulent faire un gros coup à Liverpool

Publié par Thomas G. le 17 mars 2022 à 09:40

Le Milan AC veut faire son marché à Liverpool, l'attaquant international belge Divock Origi est en fin de contrat avec les Reds

La légende Divock Origi sur le départ

Divock Origi est arrivé en 2014 à Liverpool en provenance du LOSC. Il a disputé 169 matchs pour 40 buts marqués, dont un lors de la demi-finale de Ligue des champions contre le Barça. L’international Belge de 26 ans est en fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, il ne sera pas conservé.

Divock Origi n’a jamais gagné sa place de titulaire avec les Reds, mais il a participé à la conquête des plus grands titres de Liverpool ces dernières années. Grâce des buts importants, il a contribué au titre en Premier League en 2020 et à la victoire en Ligue des Champions en 2019. Il avait d’ailleurs marqué le but de la victoire face à Tottenham en finale de Ligue des champions.

Lorsqu’il s’agit d’évoquer l’attaquant, Belge, Jürgen Klopp est dithyrambique : « C'est un attaquant sensationnel et il a vraiment bien joué aujourd'hui. C'est un type formidable. Il sera considéré comme une légende quand il partira. Il aurait pu partir cet été, mais le football est fou et les gens ont oublié à quel point il est bon »

AC milan Mercato : Divock Origi en aproche

Les Milanais ont flairé le bon coup, d’après la presse italienne, ils tentent d’obtenir un accord verbal avec l’international Belge. Divock Origi arriverait à Milan pour se battre pour une place de titulaire face à Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud. L’international Belge de 26 ans a encore de belles années devant lui, de plus son passage à Liverpool lui a permis d’engranger beaucoup d’expériences et une soif de titres. Les Rossoneri sont à la recherhce d'un attaquant, ils sont également intéressés par un compatriote de Divock Origi, Charles de Ketelaere

Jürgen Klopp avait déclaré en début de saison à propos du temps de jeu de Divock Origi : « J’espère qu’il trouvera un manager qui le fera jouer plus que moi » Cela pourrait bien être le cas de Stefano Pioli, car l’entraîneur italien apprécie le profil de Divock Origi.