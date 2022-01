RC Lens Mercato : Le RCL tente de recruter un attaquant de Serie A

Publié par ALEXIS le 03 janvier 2022 à 12:22

En marge de la grosse rumeur Divock Origi, le RC Lens a tenté un coup en Serie A pour se renforcer en pointe de l’attaque.

RC Lens Mercato : M’Bala Nzola a repoussé les avances du RCL

Privé d’Ignatius Ganago, sélectionné par le Cameroun pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), le RC Lens tente de se renforcer offensivement cet hiver. Ainsi, l’intérêt des Sang et Or pour Divock Origi se confirme dans l’Artois. Après avoir tenté, à l’été, de s’attacher les services du super sub (remplaçant de luxe) des Reds, le RCL serait toujours intéressé par ses services. Les Lensois tentent encore de le recruter cet hiver. En attendant de connaître la suite du dossier de l’ancien attaquant du LOSC (de 2013 à 2015), le compte Twitter MSV Foot révèle que le RC Lens a essayé de recruter M’Bala Nzola (25 ans) à La Spezia, équipe de l'élite italienne.

Néanmoins, la source précise que les recruteurs du club nordiste ont été repoussés par l’international angolais (3 sélections, 1but). Notons que ce dernier a pris part à 13 matches de championnat cette saison et a été titulaire 9 fois. Il a marqué 2 buts pour une passe décisive offerte.

Seko Fofana sur le départ

Le RC Lens pourrait perdre un ou deux joueurs clés cet hiver. Seko Fofana, le meilleur joueur de l’équipe de Franck Haise sur la première moitié de la saison est très courtisé. Son nom est sur les tablettes de Newcastle et des milliardaires saoudiens, nouveaux propriétaires du club de Premier League. Cependant, le milieu défensif et capitaine des Sang et Or est annoncé proche de l’OM. Trois autres joueurs lensois : Przemysław Frankowski, Facundo Medina et Jonathan Clauss ont été séduisants et sont aussi courtisés. D’ailleurs, le RC Lens s’est déjà renforcé dans l’entrejeu, en recrutant Patrick Berg à Bodo Glimt (en Norvège), avant l’ouverture du mercato d’hiver.