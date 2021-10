PSG Mercato : Après Messi, Doha vise un autre coup gagnant au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 08 octobre 2021 à 19:33

Après avoir réussi le coup du siècle en attirant Lionel Messi cet été, le PSG a encore les yeux tournés vers le Barça. Doha aurait déniché un autre coup gagnant chez les Blaugranas.

Le PSG, Liverpool et Man United font déjà trembler le Barça pour Gavi

Révélation de ces dernières semaines en Espagne, Gavi, le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, est déjà sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens. Devenu le plus jeune international de l'histoire du football espagnol, le joueur de 17 ans a marqué les esprits dans le jeu de la Roja contre l’Italie de Marco Verratti en demi-finale de la Ligue des Nations. Mais c’est surtout la situation du jeune international espagnol qui a attiré les convoitises. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, Gavi dispose d’une clause libératoire de 50 millions d’euros.

Un montant qui n’effraie pas du tout de grosses écuries européennes comme Manchester United, Liverpool et le Paris Saint-Germain, selon les informations divulguées par le quotidien catalan El Nacional. Désireux de faire un gros coup au milieu de terrain l’été prochain, le vice-champion de France est sur les rangs pour la petite merveille du FC Barcelone. Leonardo compte sur la présence de Lionel Messi pour convaincre le pensionnaire de la Masia de rejoindre les rangs de l’effectif de Mauricio Pochettino. Une tâche qui s’annonce déjà très compliquée pour les Rouge et Bleu.

Comme Messi, Gavi veut s’imposer au FC Barcelone

Le jeune Gavi est très loin de suivre Lionel Messi au Paris Saint-Germain. En négociations avec les dirigeants du FC Barcelone en vue d’une prolongation de contrat, le natif de Los Palacios y Villafranca veut s’imposer dans son club formateur. En effet, d’après les renseignements du journal Mundo Deportivo, les discussions entre les représentants de Gavi et le club culé avancent très bien puisque le principal concerné a ouvertement expliqué à son entourage qu’il ne pense pas à une autre destination pour son avenir que Barcelone.

Joan Laporta et les siens s’activent donc pour blinder son bail et rehausser sa clause libératoire. L’autre média barcelonais Sport confirme cette tendance pour l’avenir du jeune catalan et assure que les dirigeants envisagent de lui offrir un contrat jusqu'en 2026 avec une clause libératoire de 500 millions d'euros. Cependant, le fait qu'il soit encore mineur pose un problème, car, selon la loi, il n'est pas autorisé à avoir un contrat de plus de trois ans.