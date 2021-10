PSG Mercato : Inter, révélation de taille sur le départ d'Hakimi

Publié par Ange A. le 09 octobre 2021 à 11:03

La signature d’Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain continue de faire parler à l’Inter Milan. Administrateur général délégué des Nerazzurri, Beppe Marotta a lâché des confidences sur le départ du Marocain au PSG.

Les vérités de Marotta sur la signature d’Hakimi au PSG

Cet été, le Paris Saint-Germain s’est essentiellement tourné vers les joueurs en fin de contrat pour renforcer ses rangs. Pas prolongés par leurs clubs, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Giorginio Wijnaldum et Sergio Ramos ont rejoint la capitale. À côté de ces signatures, le PSG a tout même claqué 60 millions d’euros pour recruter Achraf Hakimi. Le latéral marocain s’est engagé avec Paris pour cinq saisons, soit jusqu’en 2026. Du côté de l’Inter Milan, son départ continue à faire des vagues. Beppe Marotta dévoile en effet que partir était le choix de l’arrière droit de 22 ans. « Comme je l'ai déjà dit, lorsque les joueurs sont tentés par des sommes beaucoup plus importantes, ils disent souvent qu'ils veulent partir. Le PSG est un cuirassé, en raison des joueurs qui composent le groupe mais aussi d'un point de vue financier. Il est difficile de garder les joueurs », a expliqué le dirigeant intériste selon les propos relayés par Calciomercato.

Une belle affaire à 60 M€ pour Paris

Le Paris Saint-Germain peut se satisfaire des débuts prometteurs d’Achraf Hakimi. Le latéral droit est l’un des Parisiens les plus décisifs en ce début de saison. L’ancien du Real Madrid compte déjà trois buts et deux passes décisives en 12 apparitions sous le maillot du PSG. Lors du précédent exercice ponctué par le sacre de l’Inter Milan en Serie A, l’arrière droit avait inscrit 7 réalisations et délivré 11 offrandes. Suffisant pour convaincre Leonardo et l’état-major parisien de miser 60 millions d’euros pour le transfert d’Hakimi à Paris.