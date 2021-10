PSG Mercato : Rüdiger, une grande nouvelle tombe pour Leonardo !

Publié par JEAN-LUC D le 10 octobre 2021 à 12:55

Libre le 30 juin prochain, Antonio Rüdiger n’a toujours pas prolongé avec Chelsea et le PSG aimerait le récupérer cet hiver ou à la fin de la saison. Et les lignes semblent bien bouger pour l’avenir du défenseur central allemand.

Antonio Rüdiger a refusé une belle offre de Chelsea

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Chelsea, Antonio Rüdiger pourrait partir libre en fin de saison. S’il ne trouve pas un accord avec les Blues d’ici le 1er janvier afin de renouveler son bail, l’international allemand pourra négocier avec le club de son choix. Et d’après les derniers échos en provenance de l’étranger, la tendance n’est carrément pas à un renouvellement dans ce dossier. En effet, selon les informations du média ABC, Antonio Rüdiger a repoussé une dernière proposition de sa direction comportant un salaire de 11 millions d’euros, soit presque le double des 6 millions d’euros annuels qu’il perçoit en ce moment.

Arrivé en 2017 contre un chèque de 35 millions d’euros, l’ancien défenseur central de l’AS Roma souhaite s’offrir un nouveau challenge loin de Londres et devrait donc écouter les différentes propositions des autres clubs. Désireux de s’attacher les services d’un nouveau joueur défensif, le Paris Saint-Germain est à l’affût pour le récupérer cet hiver ou l’été prochain. Leonardo, le directeur sportif du club parisien, se serait même déjà rapproché de l’entourage du protégé de Thomas Tuchel pour confirmer son intérêt. Mais Paris est très loin d’être seul sur ce coup.

Quel avenir pour Antonio Rüdiger ?

En marge du rassemblement de la sélection allemande, Antonio Rüdiger est sorti du silence sur son futur. L’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund a notamment rebondi à l’intérêt du Bayern Munich.

« Bien sûr, je suis honoré et cela prouve que je fais bien les choses. Mais je ne me laisse pas distraire. J’ai l’obligation envers mon club d’être performant. Je dois faire mes preuves à chaque match et ne pas me laisser distraire par des rumeurs. Je prends mes décisions moi-même. Elles ne dépendent de personne. Je me sens bien là où je suis », a confié le natif de Berlin.

D’après le journal espagnol ABC, le Real Madrid souhaiterait également l’attirer avec un salaire plus important que celui qu’il touche actuellement à Chelsea. La concurrence s’annonce âpre pour la signature de Rüdiger. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.