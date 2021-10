ASSE OL : La vraie raison du nul concédé par Lyon lors du derby

Publié par ALEXIS le 08 octobre 2021 à 22:03

L’ OL a été accroché par l’ ASSE (1-1) lors du dernier derby entre les deux clubs rivaux. Interrogé sur le match nul, Daniel Riolo croit savoir pourquoi les Lyonnais ont été tenus en échec, alors qu'ils étaient les favoris selon lui.

« L' OL devrait gagner systématiquement contre l'ASSE », selon Riolo

Daniel Riolo est revenu sur le 123e derby qui a opposé l’ OL et l’ ASSE, dimanche dernier au stade à Geoffroy-Guichard. Les Gones avaient pris l’avantage en première période (1-0, 42e), avant de se faire rejoindre dans le temps additionnel (1-1, 90e+5), sur penalty consécutif à une main de Jason Denayer. L’Olympique Lyonnais était réduit à 10 en ce moment. En effet, Anthony Lopes avait été exclu pour faute de main en dehors de la surface à la 74e. Dans son analyse, Daniel Riolo estime que les joueurs de Peter Bosz se sont mis une grosse pression inutile, alors qu’ils devraient pouvoir contrôler leur émotion, vu leur expérience et niveau.

« Normalement, la différence est telle entre les deux équipes que Lyon devrait gagner systématiquement, avec son niveau de jeu, ses qualités individuelles et forcément une motivation et une concentration qui sont au maximum », a commenté le consultant de RMC Sport sur OL TV. « Aujourd’hui le derby contre l’AS Saint-Étienne, Lyon doit le gagner 9 fois sur 10 par rapport à la différence de niveau », a-t-il poursuivi.

Anthony Lopes et ses coéquipiers sous pression

Le chroniqueur a taclé le gardien de but de l' OL et ses coéquipiers ensuite. « Que les supporters vivent le derby à fond, je le comprends, c’est structurel. Mais si les joueurs se mettent trop la pression et qu’il y a un complexe de supériorité, ça peut jouer sur les performances. Parfois quand tu es joueur, il faut savoir faire descendre la pression. Anthony Lopes, qui vit les derbies depuis qu’il est enfant, devrait peut-être aussi faire redescendre la pression pour améliorer ses performances », a indiqué Daniel Riolo.