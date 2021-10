LOSC Mercato : Olivier Létang annonce un premier départ majeur

Publié par JEAN-LUC D le 13 octobre 2021 à 14:20

Arrivé en août 2019 en provenance du Bayern Munich contre un chèque de 20 millions d’euros, Renato Sanches est lié au LOSC jusqu’en juin 2023. Interrogé par BFM Lille, le président Olivier Létang a fait le point sur la situation de son virevoltant milieu de terrain portugais.

Mercato LOSC : Létang ouvre la porte pour un départ majeur

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2023, Renato Sanches dispute sa dernière saison sous le maillot du LOSC. Olivier Létang a lui-même confirmé la tendance pour l’avenir de l’ancien milieu de terrain du Benfica Lisbonne. « Je me suis déjà exprimé dessus et j’ai déjà discuté avec lui, si une offre d’un grand club arrive, Renato (Sanches) pourra partir (…) On verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, il est avec nous et il est heureux de l’être. On a vu qu’il avait su montrer un niveau de performance intéressant lors de son retour de blessure en fin de saison, mais également à l’Euro avec le Portugal », a expliqué le boss des Dogues.

Faisant partie des joueurs de l’effectif lillois à forte valeur marchande, Renato Sanches va ainsi changer d’air durant le prochain mercato hivernal et permettre au champion de France en titre de renflouer ses caisses. Mais quel avenir pour le joueur de 23 ans après Lille OSC ?

Renato Sanches a un club préférentiel pour son avenir

Annoncé sur le départ durant l’été, Renato Sanches est finement resté à Lille après une blessure lors de l’Euro 2021. En cas de départ en janvier, le compatriote de Cristiano Ronaldo devrait toutefois avoir l’embarras du choix puisque le Bayern Munich, Manchester United et Liverpool sont déjà positionnés pour le recruter. Par contre, le média ESPN assure que Renato Sanches rêve de découvrir la Liga et notamment le FC Barcelone.

Seulement, la presse espagnole explique que l’entraîneur catalan Ronald Koeman ne semble pas particulièrement intéressé par le profil du Golden Boy 2016. Qu’à cela ne tienne. Le natif de Lisboa a également été associé au Paris Saint-Germain ainsi qu’à Arsenal. Selon le site spécialisé Transfermarkt, son départ pourrait rapporter au moins 30 millions d’euros au LOSC.