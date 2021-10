ASSE : Terrible coup dur pour Claude Puel avant Strasbourg !

Publié par ALEXIS le 13 octobre 2021 à 13:50

Ignacio Ramirez n’aurait toujours pas retrouvé l’entraînement collectif de l’ ASSE, à quelques jours du déplacement à Strasbourg. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour Claude Puel, l'entraîneur des Verts.

ASSE : Ignacio Ramirez blessé et indisponible à Strasbourg ?

Resté à Saint-Étienne pendant la trêve internationale, Ignacio Ramirez devait jouer un match amical avec la réserve de l’ASSE contre Ain Sud Foot, dimanche dernier. Mais il n’a finalement pas pris part à la rencontre. L’Insider GaëlB42 croit savoir la raison de l’absence de l’avant-centre uruguayen. D’après la source, il « s’est blessé à la cuisse et n’a toujours pas repris l’entraînement avec le groupe des Verts ». Il faut dire que l’équipe de Claude Puel a entamé sa préparation mardi, en vue du match de la 10e journée de Ligue 1 contre le RC Strasbourg, dimanche (15h) au Stade de la Meinau.

Si les informations de l’Insider se confirment, il est fort probable que Ignacio Ramirez soit indisponible pour affronter le RCSA. Ce qui serait une mauvaise nouvelle pour Claude Puel, obligé de positionner Wahbi Khazri en pointe de l’attaque.

L'AS Saint-Étienne en quête de sa première victoire

La recrue estivale de l’ ASSE a fait trois apparitions en championnat depuis son arrivée chez les Stéphanois. Il a joué des bouts de matchs, respectivement contre le Montpellier HSC (30 minutes), face aux Girondins de Bordeaux (66 minutes) et 11 minutes contre l’OGC Nice (0-3). Le nouveau N°9 de l'AS Saint-Étienne n'a pas marqué le moindre but et n'a délivré aucune passe décisive en 107 minutes de temps de jeu cumulé.

Notons que l' ASSE est dernière de Ligue 1 avec 4 petits points et a à coeur de redresser la barre, pour éviter une descente en Ligue 2 d'ici mai 2022. Concrètement, les Stéphanois, sans victoire en 9 journées, doivent prendre des points, à commencer par le match avec le Racing Club.