Man United : Ronaldo transcende le vestiaire avec des mots forts

Publié par Thomas le 14 septembre 2021 à 15:40

Grande annonce de la fin du mercato estival, le retour de la star portugaise Cristiano Ronaldo à Manchester United a affolé la planète foot. À 36 ans, le quintuple Ballon d’Or fait déjà l’unanimité dans le vestiaire anglais, et ce n’est pas son doublé lors de son premier match ce week-end qui dira le contraire. Comme le rapporte plusieurs tabloïds britanniques, CR7 aurait gratifié ses coéquipiers d’un discours mémorable, qui aurait mis le vestiaire mancunien en transe.

Manchester United : Ronaldo déjà patron de l’équipe

Les supporters mancuniens ne pouvaient rêver mieux. De retour à Man United après plus de 12 ans, Cristiano Ronaldo a réalisé des débuts tonitruants ce samedi, en réalisant un doublé, portant les Red Devils jusqu’à une victoire écrasante contre Newcastle 4-1. Dans le cœur des supporters depuis ses débuts à Manchester, le Portugais continue d’impressionner les observateurs du football par ses stats stratosphériques et sa condition physique hors du commun.

Depuis son arrivée, Ronaldo a surtout endossé un rôle de leader de l’effectif mancunien, notamment après un discours fort prononcé lors de son arrivée. "Je ne suis pas venu pour être une pom-pom girl. Si vous voulez réussir, j'ai besoin que vous aimiez ce club du plus profond de votre cœur. Vous devez manger, dormir et vous battre pour ce club. Que vous jouiez ou que vous soyez remplaçants, vous devez soutenir vos coéquipiers et toujours donner le maximum. Je suis ici pour gagner, et rien d'autre. Gagner nous apporte de la joie. Moi je veux être heureux, et vous ?"

CR7 s’est aussi montré très impliqué dans la vie du club, et a notamment assuré qu’il suivait les performances de Man United depuis plusieurs saisons. Le meilleur buteur de la sélection portugaise a tenu à motiver ses nouveaux coéquipiers pour ne pas reproduire les mauvais résultats des saisons précédentes. « Vous êtes tous d'excellents joueurs et je crois en vous, sinon je ne serais pas revenu. Les fans vont vous soutenir si vous donnez le meilleur. Je veux créer une mentalité gagnante, et quand je prendrai ma retraite, elle restera, et ce groupe de joueurs dominera le football, comme on l'a fait par le passé. Je vais tout donner, mais j'ai aussi besoin de votre soutien. Êtes-vous prêts à vous battre ? À tout donner sur le terrain ? » Le speach de Ronaldo s’est ensuite conclu par un tonnerre d’applaudissements, mettant le vestiaire en transe.

Ronaldo au-delà du terrain

L’influence de Ronaldo sur ses coéquipiers dépasserait même l’aspect sportif. Bien connu pour son style de vie sain et son régime alimentaire ultra diététique, l’attaquant de 36 ans semble aussi avoir impacté ses nouveaux partenaires dans la vie de tous les jours. Comme le rapporte le gardien mancunien Lee Grant au média Talk Sport, les joueurs ne se lèvent plus de table pour se resservir en dessert, au contraire, ces derniers se préoccupent désormais de savoir ce que la star portugaise a dans son assiette pour le copier.