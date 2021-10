Real Madrid Mercato : Enorme, Florentino Pérez signe deux cracks !

Publié par Thomas le 13 octobre 2021 à 20:20

En attendant le prochain mercato estival, le Real Madrid devrait acter cette semaine deux signatures importantes, qui correspondent au souhait du club de penser au futur et qui devraient réjouir les fans merengues.

Real Madrid Mercato : Deux prolongations actées cette semaine

Auteur d’un début de saison prometteur, le Real Madrid semblait connaître un coup d’arrêt notoire avant la trêve, en enchaînant deux défaites de rangs contre le Sheriff Tiraspol (Ligue des champions) et l’Espanyol (Liga). La trêve internationale est donc arrivée au bon moment pour Carlo Ancelotti et ses hommes, qui pourront dans le même temps acter le retour de trois cadres en défense, Dani Carvajal, Marcelo et le Français Ferland Mendy. Un come-back salvateur pour Ancelotti et les dirigeants merengues, qui assistaient ces dernières semaines aux réelles carences défensives de l’équipe.

Dans le même temps, le Real Madrid devrait acter cette semaine la prolongation de deux grands espoirs du club, Antonio Blanco et Marvin Park (21 ans). Comme l’avance l’insider italien Rudy Galetti, très au courant des dernières avancées mercato des grands clubs, Los Blancos vont prolonger leurs deux pépites dans le courant de la semaine. " Le Real Madrid finalise la prolongation de contrat jusqu’en 2025 de Antonio Blanco (qui expire en 2022) et de Marvin Park (2023). Des fumées blanches sont attendues prochainement ", a déclaré le journaliste sur Twitter. Un signe fort du Real envoyé aux deux milieux de terrains, qui voient en cette prolongation, une oportunité d'obtenir plus de protagonisme dans la rotation.

Une superbe nouvelle pour le Real, qui se montre économe sur le marché des transferts depuis deux saisons, préférant blinder le contrat de ses jeunes pépites, à l’instar du rival barcelonais. L’objectif du club espagnol est clair, aucune dépense inutile ne sera faite tant que les dossiers Mbappé et Pogba ne seront pas bouclés. Après Karim Benzema, Nacho ou encore Fede Valverde, le Real Madrid continue son opération prolongation entamée depuis le début de l’été.