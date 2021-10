Barça Mercato : Laporta acte jeudi une signature énorme !

Publié par Thomas le 13 octobre 2021 à 13:20

Malgré de gros déboires financiers depuis plusieurs mois, le Barça devrait acter jeudi la signature d’un des joueurs les plus en vue de ce début de saison. Un véritable coup de génie signé Joan Laporta qui met fin par la même occasion aux avances des nombreux prétendants sur le dossier.

Barça Mercato : Barcelone acte une prolongation énorme

Depuis la reprise du championnat, le FC Barcelone vise deux objectifs, celui de recruter de grands joueurs à des coûts moindres, en optant pour des prêts avec option d’achat ou des joueurs en fin de contrat, et blinder ses promesses d’avenir afin de garantir une équipe compétitive dans le futur.

En pourparlers depuis des semaines avec l’entourage de ses joyaux, Joan Laporta pourrait entamer cet opération prolongation avec l’un de ses joueurs les plus en vue, le milieu de terrain Pedri. Véritable sensation de l’année 2021, l'ancien joueur de Las Palmas devrait prolonger son aventure au Barça ce jeudi, comme l’avance le Mundo Deportivo. Le club catalan et le joueur de 18 ans sont en pleine finalisation du nouveau contrat et seulement quelques détails mineurs sont à régler.

Le joueur devrait parapher un contrat de cinq années supplémentaires, avec un salaire qui augmenterait saison après saison. Un réel soulagement pour les Blaugranas, qui voient depuis plusieurs semaines, de nombreux prétendants faire les yeux doux au milieu de terrain espagnol. Pour rappel, à seulement 18 ans, Pedri est apparu vendredi dernier dans la liste des 30 nommés au Ballon d’Or 2021. Une prouesse notable qui témoigne d’une ascension fulgurante en l’espace de seulement quelques mois.

Barcelone se tourne vers l’avenir

Pedri, figure de proue de la jeunesse barcelonaise, serait ainsi le premier à prolonger au Barça, dans la liste des joyaux du club. Le prochain objectif de Laporta est désormais la rénovation de Ansu Fati, et de Gavi, les deux joyaux de La Masia, dont l’extension du bail n’est plus qu’une question de temps. Seul bémol au tableau des prolongations, le dossier Ousmane Dembélé, qui semble chaque jour se rapprocher d’un départ vers l’Angleterre en 2022.