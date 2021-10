PSG Mercato : Nouvelle révélation-choc sur la piste Lewandowski !

Publié par JEAN-LUC D le 13 octobre 2021 à 22:50

Lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski fait partie des priorités du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain. Et aux dernières nouvelles, une arrivée de l’attaquant polonais à Paris ne serait pas forcément une utopie en fin de saison.

Robert Lewandowski au PSG la saison prochaine ?

Le journal allemand Sport Bild a fait une révélation fracassante sur l’avenir de Robert Lewandowski ce mercredi. D’après le média sportif, l’international polonais de 33 ans montre de plus en plus des signes d’agacement au Bayern Munich. Le « Soulier d’Or » 2021 n’apprécie que très peu le doute qui plane sur sa prolongation de contrat ainsi que les nombreuses évoquant une possible arrivée du phénomène norvégien Erling Haaland en provenance du Borussia Dortmund.

Meilleur buteur du club bavarois de cette dernière décennie, Lewandowski aimerait sentir le soutien de sa direction derrière lui. Désormais, le comportement du joueur a changé au point où son avenir est désormais incertain à Munich. Le magazine édité à Hambourg assure même que le départ du numéro 9 du Bayern Munich n’est pas forcément à exclure pour l’été prochain. Si ce scénario se produisait, le Paris Saint-Germain serait une option sérieuse pour Lewandowski. Les contours d’une telle fin de saison se dessinent même déjà à Munich.

Pas de prolongation pour Robert Lewandowski ?

Arrivé en 2014 en provenance du Borussia Dortmund, Robert Lewandowski serait-il en train de vivre sa dernière saison sous le maillot du Bayern Munich ? En tout cas, Bild assure que les relations entre le joueur et le club se dégradent à tel point qu’un départ est de plus en plus évoqué des deux côtés. Si la tendance était récemment à une prolongation de contrat, la donne a changé et le contact est coupé entre la direction du Bayern Munich et l’agent du buteur, Pini Zahavi, agent de Lewandowski, qui va rencontrer prochainement son client avant la direction du leader de Bundesliga.

Mieux, la question même du renouvellement de Lewandowski ne fait pas l’unanimité à Munich puisque le natif de Warszawa réclame un contrat jusqu’en 2025, là où son âge impose au club de lui proposer qu’un an. En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait donc avoir un véritable coup à jouer du côté de Munich.