PSG Mercato : Lewandowski à la place de Mbappé, ça se dessine !

Publié par JEAN-LUC D le 10 septembre 2021 à 05:32

Selon plusieurs spécialistes, Robert Lewandowski pourrait débarquer au PSG l’été prochain pour prendre la place de Kylian Mbappé qui va rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison. Et le scénario se met déjà en place.

Robert Lewandowski veut changer d’air en 2022

Après dix années passées en Bundesliga, au Borussia Dortmund et Bayern Munich, Robert Lewandowski veut changer d’air. Selon les informations de Sky Sports en Allemagne, le meilleur buteur de l’histoire du championnat allemand sur une saison a été proposé à plusieurs grands clubs européens par son agent Pini Zahavi. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 33 ans va réclamer un bon de sortie l’été prochain, confirme le quotidien espagnol AS.

Malgré l’intransigeance du Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester United et le Paris Saint-Germain sont positionnés pour le récupérer. Le prochain mercato estival s'annonce donc comme le dernier moment pour Lewandowski d’obtenir un gros salaire ailleurs et de s’offrir un autre challenge avant la retraite. Et justement, le PSG est prêt à lui offrir tout ça sur un plateau d’or.

Robert Lewandowski promis au PSG ?

Pour AS, si Erling Haaland semble déjà promis au Real Madrid, la destination la plus plausible pour Robert Lewandowski demeure le Paris Saint-Germain. Également annoncé sur les traces du phénomène norvégien du Borussia Dortmund, le PSG pourrait en effet jeter son dévolu sur le buteur du Bayern Munich s’il venait à se faire doubler par le Real sur cette piste. Toujours selon la même source madrilène, le natif de Varsovie n’a jamais fait mystère de sa volonté de quitter Munich à un an de la fin de son engagement.

N’ayant pas renouvelé son bail, il sera donc en position en force à l’issue de la saison 2012-2022 pour demander son départ. Et l’idée de former un trio avec Lionel Messi et Neymar en remplacement de Kylian Mbappé pourrait le convaincre de rejoindre la capitale française. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devraient faire attention aux agissements du Bayern Munich puisque comme le révèle l’ancien avant-centre italien Antonio Cassano, : « on m'a dit : "Attention, le Bayern veut signer Haaland". Et puis aussi que Madrid veut Lewandowski pour quelques années. Cela me paraîtrait logique. » Affaire à suivre donc…