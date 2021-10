Barça Mercato : 0€, un gros coup dur se profile pour Laporta

Publié par Ange A. le 14 octobre 2021 à 08:20

Alors qu’il a besoin de liquidités pour renflouer ses caisses, le FC Barcelone pourrait perdre un champion du monde tricolore gratuitement l’été prochain. Pas dans les plans de son entraîneur au Barça, Samuel Umtiti pourrait en effet partir libre alors qu’il lui reste encore un an de contrat.

Un départ à 0€ du Barça pour Samuel Umtiti

En proie à des difficultés financières, le FC Barcelone s’est surtout contenté de signer des renforts à zéro euro lors du mercato estival. Respectivement en fin de contrat à Lyon et à Manchester City, Memphis Depay, Sergio Agüero et Eric Garcia ont rejoint le Barça. Lequel escomptait sur des grosses ventes pour retenir Lionel Messi finalement parti libre au Paris Saint-Germain. Après le départ gratuit de La Pulga, les Blaugranas pourraient enregistrer un autre départ gratuit l’été prochain. Alors qu’il ne lui restera qu’un an de contrat au terme de la saison, Samuel Umtiti pourrait en effet quitter le club catalan en tant qu’agent libre comme l’explique Mundo Deportivo.

Un chèque symbolique à verser aux Blaugranas

S’appuyant sur un texte de la FIFA, le quotidien catalan assure que le champion du monde 2018 est parti pour être agent libre à l’issue de la saison. L’instance internationale offre en effet la possibilité à un joueur ayant disputé moins de 10% des matches de son équipe de partir sans indemnité de transfert au terme de la saison. Dans le cas de Samuel Umtiti, pas dans les plans de Ronald Koeman, il a été convoqué à sept reprises par son entraîneur sans jamais être aligné sur la pelouse. Recruté en 2017 en provenance de l’Olympique Lyonnais contre 25 millions d’euros, le défenseur de 27 ans devrait donc quitter la Catalogne gratuitement. Mais comme le stipule le même texte de la FIFA, le FC Barcelone pourrait réclamer une compensation à son défenseur central. Le montant de celle-ci sera fixée par l’instance internationale. Reste maintenant à attendre pour voir quel sera le prochain point de chute d’Umtiti poussé vers la sortie au Barça.