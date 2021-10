FC Barcelone Mercato : Sterling répond en personne au Barça

Publié par Ange A. le 15 octobre 2021 à 06:30

Déclassé dans la hiérarchie des attaquants à Manchester City, Raheem Sterling voit son nom associer au Barça. L’attaquant des Three Lions s’est confié sur un éventuel départ de City.

Après Agüero et Garcia, le Barça sur Raheem Sterling ?

Privé de moyens conséquents cet été, le FC Barcelone a surtout recruté des joueurs en fin de contrat. Ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay a rejoint le Barça gratuitement au mercato. Comme lui, Sergio Agüero et Eric Garcia ont quitté Manchester City pour le club catalan. Aux dernières nouvelles, l’exécutif des Blaugranas voudrait encore frapper un coup chez les Skyblues. Un intérêt pour Raheem Sterling est notamment évoqué par la presse ibérique. Celle-ci assurait même que l’actuel 9e de La Liga pourrait passer à l’offensive cet hiver pour recruter l’international anglais (71 sélections/18 buts). Lequel semble déjà avoir tranché sur l’épineuse question de son avenir.

La réponse cash de Sterling sur son avenir

Interrogé jeudi soir par le Financial Time Live, Raheem Sterling a ouvert la porte à un départ de Manchester City. Le natif de Kingston (Jamaïque) dévoile notamment son désir d’évoluer à l’étranger en cas de transfert. « En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c’est la Premier League et j’ai toujours pensé qu’un jour j'aimerais jouer à l’étranger et relever ce défi... Je devrais en fait apprendre quelques langues différentes. J’aime bien l’accent français et espagnol […] S’il y avait une opportunité d’aller ailleurs, je serais ouvert à cela à ce stade de ma carrière. Le football est la chose la plus importante pour moi », a lâché le finaliste du dernier Euro.

Recruté en provenance de Liverpool en 2015, l’ailier de 26 ans est encore sous contrat avec les champions d’Angleterre jusqu’en 2023. Une échéance désormais hypothétique au vu de sa situation à City. Il ne compte que 4 titularisations sur ses 10 apparitions cette saison. L’ancien Red n’est pas aidé par son bilan, puisqu’il ne compte qu’un but et une passe décisive.