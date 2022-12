Equipe de France : Un cadre de l'Angleterre de retour face à la France

Publié par Enzo Vidy le 08 décembre 2022 à 12:00

Retourné d'urgence auprès de sa famille il y a quelques jours, un cadre de l'Angleterre sera de retour face à l'Equipe de France.

Excellente nouvelle pour Gareth Southgate et les Three Lions. Suite à un cambriolage subi par sa famille en Angleterre, Raheem Sterling a dû quitter ses partenaires en urgence afin de s'assurer que ses proches étaient en sécurité. Après quelques jours auprès des siens, l'attaquant de Chelsea va faire son retour avec la sélection anglaise. En effet, d'après le compte Twitter officiel de l'Angleterre, l'ancien joueur de Manchester City arrivera au Qatar dès vendredi, et sera ainsi à la disposition de son sélectionneur pour le choc face à l'Equipe de France lors du dernier quart de finale de la Coupe du monde samedi prochain. Titulaire face à l'Iran (6-2) et contre les Etats-Unis (0-0), Raheem Sterling s'est offert une réalisation face aux Iraniens le 21 novembre dernier. Si cette nouvelle devrait ravir les nombreux supporters anglais, elle ne va pas faire le bonheur de Didier Deschamps.

Equipe de France : Sterling, une menace supplémentaire pour les Bleus

Déjà confronté à une force offensive assez importante présente chez les Anglais, les Bleus devront également faire face au virevoltant Raheem Sterling. Certainement remplaçant au coup d'envoi, l'ailier de Chelsea sera un véritable joker en seconde période, et il faudra clairement s'en méfier. Pas toujours rassurante depuis le début du Mondial, la défense française va connaître son premier vrai test dans cette compétition et pour espérer poursuivre l'aventure au Qatar, il faudra le réussir avec la manière.

Didier Deschamps est prévenu, l'Angleterre possède des ressources plus que dangereuses en attaque, et semble bien déterminé à poursuivre son chemin dans cette Coupe du monde. Avec un plan tactique travaillé depuis deux ans pour contrer la menace Kylian Mbappé, c'est une vraie partie d'échec qui s'annonce samedi soir. Reste à savoir si le sélectionneur des Bleus parviendra à faire échec et mat face à son homologue anglais, Gareth Southgate.