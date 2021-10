PSG : Sergio Ramos, son état physique inquiète, Pochettino rassure

Publié par Timothy le 15 octobre 2021 à 10:45

Arrivé libre en provenance du Real Madrid durant le mercato estival, le défenseur central Sergio Ramos n’a pas encore disputé le moindre match sous le maillot du PSG. Sa situation inquiète le clan madrilène, mais Mauricio Pochettino, le coach parisien, se veut rassurant.

Sergio Ramos ne disputera pas la rencontre face à Angers ce soir à 21h pour la reprise du championnat de Ligue 1. Le joueur espagnol qui a rejoint les rangs du PSG cet été est encore indisponible pendant une dizaine de jours. En Espagne, si son état physique inquiète, Mauricio Pochettino temporise. « Malheureusement, Ramos n'a pas encore commencé à s'entraîner avec le groupe, mais il est proche. J'espère que ce sera le plus tôt possible. Nous sommes satisfaits de sa progression. C'est un grand champion. Qui peut douter de sa qualité de compétiteur et de son talent de footballeur ? La situation ne l’amuse pas mais il est fort », a déclaré l'entraîneur argentin au micro de la Cadena SER.

PSG : Pochettino tente de rassurer sur l'état physique de Ramos

Gêné par des problèmes musculaires depuis plusieurs mois, Ramos a pourtant reçu le feu vert médical pour reprendre l'entraînement. Mais avant de retrouver le groupe parisien, il va devoir faire un travail individuel pendant dix jours. Le staff technique du PSG ne veut prendre aucun risque d’une éventuelle rechute du N°4 de l’équipe de Pochettino. Cette semaine, le Paris Saint-Germain a livré quelques nouvelles du champion du monde 2010 en annonçant notamment que « Sergio Ramos va continuer les entraînements individualisés sous contrôle du staff médical et performance encore 10 jours dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif ».

Hier, en conférence de presse, le coach parisien se veut rassurant sur l'avenir de son défenseur sous contrat jusqu'en juin 2023. « J'ai aucun doute qu’il retrouvera ses capacités et son meilleur niveau, c’est sûr qu’un joueur aime jouer et lui il souffre de cette situation mais il est fort et il reçoit le soutien du staff et du personnel médical. »

PSG : Pourquoi tout ne sourit pas à Sergio Ramos ?

Cette nuit, l’émission El Larguero, diffusée sur la radio Cadena SER, a indiqué les raisons qui amènent Ramos à cette situation plus ou moins préoccupante. D'après le média, le joueur de 35 ans paie de mauvaises décisions prises lors de sa dernière saison avec le Real Madrid. Son retour forcé en janvier et la volonté de Zidane de miser sur lui pour les matchs de Ligue des champions contre l’Atalanta et Chelsea n'ont pas favorisé sa convalescence.