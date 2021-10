PSG Mercato : Sergio Ramos, une terrible confidence tombe du Real

Publié par JEAN-LUC D le 14 octobre 2021 à 17:20

Depuis son arrivée libre en provenance du Real Madrid durant l’été, Sergio Ramos n’a pas encore disputé la moindre rencontre officielle sous le maillot du PSG. Une situation évoquée du côté du Real Madrid.

Le Real Madrid n’est « pas surpris » pour Sergio Ramos

Gêné par des problèmes musculaires depuis plusieurs mois, Sergio Ramos n’a toujours pas honoré sa grande première avec le Paris Saint-Germain. Recruté gratuitement dans le cadre d’un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2023, le défenseur central ronge encore son frein à l’infirmerie en attendant d’être apte à enfiler les crampons pour rejoindre ses coéquipiers à l’entraînement collectif. Si les dirigeants parisiens se montrent sereins et confiants en interne pour Ramos, ce n’est pas le cas du côté du Real Madrid. Les Merengues ne sont d’ailleurs pas surpris par ce qui se passe actuellement avec le joueur de 35 ans, comme l’a révélé le journaliste Fred Hermel sur RMC Sport.

« Il faut le prendre avec des pincettes, mais ce qu'on me dit encore au Real, c’est : "On ne l’a pas prolongé parce que le cartilage est touché", ce qui veut dire que ça va au-delà du simple ménisque à nettoyer. Et à cause de son genou, il y a ce qu’on appelle des compensations », a déclaré le correspondant de L’Équipe en Espagne. Puis d’ajouter : « À partir du moment où un élément aussi important du corps est touché, on n’a pas les mêmes appuis, pas la même confiance, on ne se tient pas pareil, et ça provoque des blessures musculaires à différents endroits, dont le mollet. Ça, c’est ce qu’on me raconte au Real. Après, ça peut aussi être une manière de justifier pourquoi on ne l’a pas prolongé là-bas. »

Le communiqué médical du PSG sur Sergio Ramos

Comme annoncé hier par le quotidien Le Parisien, Sergio Ramos est encore loin de ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain. Pressenti ce vendredi contre Angers SCO, au Parc des Princes, l’international espagnol est finalement forfait pour la 9e journée de Ligue 1. Arrivé blessé, l’ancien défenseur emblématique du Real Madrid n'est donc toujours pas apte à rejoindre ses coéquipiers à l’entraînement collectif.

Le staff technique du PSG ne veut pas prendre le risque d’une rechute avec le numéro 4 de l’équipe de Mauricio Pochettino, ce qui fait que son retour n’est pas une urgence du point de vue de la direction du club parisien. D’ailleurs, dans son traditionnel point médical d’avant-match, le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles du champion du monde 2010 en annonçant notamment que « Sergio Ramos va continuer les entraînements individualisés sous contrôle du staff médical et performance encore 10 jours dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif ».

