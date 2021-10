Stade Rennais Mercato : La piste prioritaire du SRFC pour cet hiver

Publié par Timothy le 15 octobre 2021 à 13:26

Au Stade Rennais, c'est la grande interrogation en défense. Dans un entretien accordé au quotidien Ouest-France, le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice, s'est confié sur le prochain mercato hivernal et l'éventuel recrutement d'un défenseur central pour combler les manques de l'effectif Rouge et Noir.

Le staff rennais ne souhaite en aucun cas faire l'impasse sur son effectif. Et quoi de mieux que d'anticiper avec le mercato hivernal qui approche à grands pas. Actuellement, les Rouge et Noir regroupent trois défenseurs centraux de métier : Nayef Aguerd, Loïc Badé et Warmed Omari. « On assume, parce qu’on fait des choix stratégiques. On a intégré beaucoup de jeunes joueurs et je suis convaincu que certains peuvent jouer à ce poste. J'en discute avec le coach pour trouver la meilleure solution », atteste Florian Maurice.

Stade Rennais Mercato : Anticiper le départ d'Aguerd à la CAN

Seulement voilà, le Stade Rennais pourrait perdre l'un de ses éléments en défense centrale dans les mois à venir. Il s'agit de Nayef Aguerd, amené à partir à la CAN en janvier prochain et qui sera absent pendant un mois et demi. « Nayef Aguerd va partir à la CAN, donc il y aura forcément une réflexion sur le poste de défenseur central au mercato d’hiver. Jusque-là, je suis convaincu que notre défense centrale est en capacité de répondre à toutes les échéances », assure Florian Maurice.

Le directeur sportif précise que des jeunes éléments peuvent venir combler les manques en défense centrale, comme Lesley Ugochukwu ou encore Lorenz Assignon. Mais sur la durée, ça ne suffira peut-être pas. L'équipe Rouge et Noir a besoin d'un pilier central. Le directeur sportif précise néanmoins qu'aucun autre poste ne sera ciblé lors de ce mercato hivernal. « Sur le poste de gardien, Romain Salin est là, Dogan (Alemdar) est arrivé. Et puis Hamari (Traoré) partira à la CAN également, mais on a pu s’apercevoir que Lorenz (Assignon) était en capacité de pallier son absence. Je pense qu’on est suffisamment armés pour pallier ce mois et demi où les internationaux ne seront pas là. »