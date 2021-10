Stade Rennais Mercato : 45M€, le SRFC proche de perdre un joyau

Publié par Thomas le 14 octobre 2021 à 16:20

Si le début de saison du Stade Rennais a été délicat, les hommes de Bruno Genesio semblent remonter la pente depuis plusieurs matchs, renouant avec la victoire et développant un jeu de plus en plus séduisant. Néanmoins, les Rouge et Noir pourraient perdre l’un de leur plus grand joyau pour une somme avoisinant les 45 millions d’euros.

Stade Rennais Mercato : Liverpool met le paquet pour Doku

À peine revenu de blessure, l’attaquant des Diables Rouges, Jérémy Doku, affole déjà les rumeurs mercato, notamment en Angleterre où son nom revient régulièrment. Si le joueur de 19 ans était ciblé cet été par Jürgen Klopp à Liverpool, on pensait alors cet intérêt estompé depuis la reprise du championnat. Finalement, tout serait relancé dans l’esprit du technicien allemand.

Comme l’avance le journaliste belge Alexandre Braeckman de RTL, Jérémy Doku pourrait faire ses valises du Stade Rennais dès cet été, pour rejoindre les Reds, qui continuent à lui vouer un grand intérêt. "Doku est à Rennes et pourrait partir cet été (Liverpool est le mieux placé à ce stade)", a écrit Braeckman sur Twitter.

Dans le même temps, le site néerlandais Voetbal24 affirme que le club anglais prépare une offre importante de 45 millions d’euros pour l’attaquant du SRFC. Ce serait une belle plus-value pour le Stade Rennais qui ferait donc un bénéfice de près de 20 millions d’euros si ces derniers désiraient vendre leur pépite en 2022.

Un départ prématuré pour Doku ?

Depuis son arrivée la saison dernière à Rennes pour une somme record de 26 millions d’euros, Jérémy Doku a eu du mal à confirmer les lourdes attentes placées en lui. Avec seulement 2 petits buts en 45 matchs, l’attaquant belge comptait rebondir cette saison, après son très bel Euro cet été. Malgré un début de saison prometteur, l’ancien joueur d’Anderlecht a vu sa dynamique stoppée nette fin août après une blessure aux ischios contre Nantes. Le joueur est attendu ce week-end dans le groupe de Genesio pour le déplacement face à Metz.