PSG Mercato : Après Messi, une star anglaise prête à dire « oui »

Publié par JEAN-LUC D le 16 octobre 2021 à 18:04

Le PSG a fait très fort l’été dernier en réussissant à récupérer Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone. Toujours en quête de coup fumant, le club de la capitale pourrait également accueillir une star anglaise à l’issue de la saison.

Raheem Sterling ouvre la porte au PSG

Cantonné dans un rôle peu glorieux de doublure de luxe, Raheem Sterling est clairement sur le départ du côté de Manchester City. Arrivé en 2015 en provenance de Liverpool contre un chèque 63,7 millions d’euros, l’attaquant de 26 ans a lui confirmé cette tendance. En effet, dans une interview accordée au Financial Times, le vice-champion d’Europe a annoncé qu’il ne ferme pas la porte à un départ tout en faisant un clin d’oeil au Paris Saint-Germain, mais également au Real Madrid et au FC Barcelone.

« S’il y a une possibilité d'aller voir ailleurs. J'y suis maintenant très ouvert. En tant que joueur anglais, je n'ai connu que la Premier League. Je me suis toujours dit que peut-être un jour j'irai jouer à l'étranger. Pour voir comment je relèverai ce challenge. J'aimerais apprendre plusieurs langues et j'aime les accents... français et espagnol », a déclaré Raheem Sterling. Leonardo va-t-il saisir cet appel du pied au bond pour lancer une offensive en direction des Citizens cet hiver ou l’été prochain ? Selon les dernières rumeurs en provenance d’Espagne, le dossier Sterling serait d’ores et déjà bouclé.

Accord trouvé entre le Barça et Raheem Sterling

À un an de la fin de son contrat et peu utilisé par Pep Guardiola, Raheem Sterling pourrait quitter Manchester City. Cible de longue date du FC Barcelone, le natif de Kingston pourrait finalement rejoindre la Catalogne l’été prochain. D’après les informations du quotidien Sport, il se serait mis d’accord avec le club culé en vue d’un transfert lors du mercato de l’été 2022.

Évalué à 90 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Raheem Sterling pourrait toutefois faire l’objet d’une grosse bataille puisque le média ESPN assure que les dirigeants du Paris Saint-Germain envisagent clairement l’option Sterling pour la succession si les dossiers Robert Lewandowski et Erling Haaland venaient à échouer. Après Lionel Messi, une star anglaise pourrait donc débarquer à Paris dans un an.