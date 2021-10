ASSE : Mahdi Camara désigne le coupable de la débâcle à Strasbourg

Publié par JEAN-LUC D le 17 octobre 2021 à 18:50

Mahdi Camara et l’ ASSE ont été humiliés ce dimanche après-midi au stade de la Meinau par le RC Strasbourg (1-5). Après la rencontre, le milieu de terrain de l’équipe stéphanoise a livré ses premières analyses.

L’ ASSE s’enfonce dans la crise

L’AS Saint-Étienne continue de broyer du noir après dix journées de Championnat. Si après le derby face à l’Olympique Lyonnais l’espoir revenait pour les Verts, celui-ci a été éteint. L’équipe de Claude Puel s’enfonce davantage dans une crise sans fin de son côté, avec des Alsaciens devant 2 buts à 1 à la pause, alors que les Verts ont eu des occasions pour égaliser, mais n'ont pas su les convertir. Quinze jours après le derby (1-1), et les espoirs engendrés, les joueurs de l’AS Saint-Étienne se sont lourdement inclinés face au RC Strasbourg 5 buts à 1.

Revenu en grâce aux yeux de Claude Puel avant le derby, et on ne sait toujours pas pourquoi..., l'Algérien a prouvé que l'ASSE avait encore et toujours besoin de sa technique. Boudebouz balle au pied, c'est une possibilité de ballon dans le trou, de remise ou de décalage. Ce qu'il a fait 45 minutes durant en trouvant notamment Bouanga dans la surface de réparation (23e) ou en parvenant à éliminer deux défenseurs sur le côté gauche (17e) sans que Wahbi Khazri ne profite pas du festival technique.

Sorti par Claude Puel à la 64e minute, car plus discret au retour des vestiaires, Boudebouz est donc là. Et bien la. Une bonne nouvelle, si rare dans la grisaille ambiante à Sainté en ce moment. Mais en seconde période Strasbourg ne va laisser aucune chance aux hommes de Puel. Gameiro (69e), Ajorque (73e) et Diallo (85e) enfoncent complètement Saint-Étienne. Les Verts sont lanterne rouge de Ligue 1, Strasbourg est 8e.

Mahdi Camara : « On a payé l'infériorité numérique ! »

Au terme de la débâcle face au Racing Club de Strasbourg, Mahdi Camara s’est arrêté au micro de Prime Video pour livrer ses impressions. Forcément, le milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne est déçu après le résultat du match. Mais le capitaine des Verts estime que l’infériorité numérique a fait la différence dans cette rencontre.

« Je pense que la première était pas mal. On prend ce but dans une bonne période et tout de suite après le CSC et le rouge. On a essayé de se donner les moyens, mais en deuxième mi-temps on a payé notre infériorité numérique. Très déçu ! », a déclaré le joueur de 23 ans.