Real Madrid : Karim Benzema Ballon d’Or, sa réponse cash

Publié par Ange A. le 18 octobre 2021 à 01:30

Auteur d’un début de saison en fanfare, Karim Benzema est l’un des favoris pour le Ballon d’Or cette année. Interrogé à ce sujet, l’attaquant de l’équipe de France et du Real Madrid a lâché une réponse sans détour.

Karim Benzema évoque ses chances pour le Ballon d’Or

Alors qu’il va fêter ses 34 ans en décembre, Karim Benzema vit une seconde jeunesse. De retour chez les Bleus cet été après 5 ans d’absence, l’avant-centre du Real Madrid a été l’un des acteurs majeurs du sacre de la France en Ligue des Nations. Compétition durant laquelle il a inscrit deux réalisations, dont un chef d’œuvre en finale, lequel a d’ailleurs été le plus beau but de la compétition. Cette victoire avec l’équipe de France ne fait qu’agrémenter le bon début de saison du Lyonnais. Promu capitaine des Merengues, il réalise des débuts d’exception avec 10 buts et 7 passes décisives. Suffisant pour qu’il soit présenté comme l’un des sérieux candidats pour le Ballon d’Or cette année. Dans une interview que va diffuser Canal Plus mardi, l’attaquant madrilène s’est prononcé sur ses chances de soulever le saint-graal.

D’importants soutiens pour Benzema

« Ce serait parmi les nombreux rêves que j’ai depuis tout petit. Mes idoles que ce soit Ronaldo ou Zidane sont venus au Real, je suis venu au Real. Ils ont gagné le Ballon d’or… Ce sont des petites choses auxquelles je repense, et aujourd’hui je ne suis plus très loin », a lâché l’ancien de l’OL au micro d’Olivier Dacourt dans un extrait dévoilé par le Canal Football Club ce dimanche. Alors qu’il se voit remporter le trophée, Karim Benzema peut compter sur le soutien de nombreuses légendes du Real, dont des anciens lauréats du BO. Zidane, Ronaldo, Fabio Cannavaro ou Roberto Carlos encore militent en faveur d’un sacre de Benzema. Reste à savoir s’ils seront exaucés au soir du 29 novembre, date de la remise du prix.