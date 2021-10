OL : Les mots de Peter Bosz après la victoire contre Monaco

Publié par Ange A. le 17 octobre 2021 à 00:15

L’Olympique Lyonnais a renoué avec le succès samedi contre l’AS Monaco (2-0). Entraîneur de l’ OL, Peter Bosz s’est exprimé après la victoire des siens sur un prétendant au podium.

Un quart d’heure et l’ OL se débarrasse de Monaco

Une victoire et un clean-sheet. L’Olympique Lyonnais s’est rassuré samedi avant de retrouver le Sparta Prague jeudi en Ligue Europa. Après un premier acte indécis, l’ OL a fini par trouvé la faille dans le dernier quart suite à l’entrée en jeu de Lucas Paqueta. Le milieu brésilien est à l’origine de la passe qui amène le penalty transformé par Karl Toko Ekambi (75e). L’international auriverde s’est de nouveau illustré en mettant Emerson sur orbite pour offrir le but du break à Jason Denayer (90e). Accroché par Saint-Étienne (1-1) lors de la dernière journée, Lyon renoue avec la victoire. Un succès qui offre provisoirement la 5e place aux hommes de Peter Bosz. Le technicien néerlandais a commenté la performance des siens après le coup de sifflet final.

La satisfaction de Peter Bosz après Monaco

Pour le coach de l’Olympique Lyonnais, ce succès est mérité. « On mérite de gagner. On a bien joué. On s’est procuré des grosses occasions dans les deux mi-temps. Je suis satisfait de notre match de ce soir », a d’abord noté Peter Bosz avant de saluer la performance de Lucas Paqueta. Le Brésilien, de retour de sélection après un match contre l’Uruguay dans la nuit de jeudi à vendredi, était incertain pour la réception de Monaco. « On a beaucoup discuté avec le staff médical pour Lucas Paqueta. C’était un gros risque ce soir. Il a été payant. C’était parfait », a poursuivi l’entraîneur de l’ OL sur le site du club.