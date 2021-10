ASSE Mercato : Ignacio Ramirez, sa femme explique ses difficultés

Publié par ALEXIS le 19 octobre 2021 à 07:47

L'épouse d'Ignacio Ramirez a tenté d'expliquer les problèmes de l'attaquant de l' ASSE arrivé dans le Forez en toute fin du mercato estival.

ASSE : Les justifications de la compagne de Ramirez

Resté sur le banc de touche lors du derby contre l’OL, Ignacio Ramirez n’a pas pris part au match de l' ASSE contre le RC Strasbourg au stade de la Meinau dimanche. Il avait eu une alerte à la cheville et Claude Puel a préféré le laisser à l’écart pour éviter des d’aggravation de son mal. C'est donc en l’absence de leur seule recrue estivale que les Stéphanois ont été étrillés (5-1) par le RCSA lors de la 10e journée de Ligue 1. Le renfort offensif de l’AS Saint-Étienne est en effet en grande difficulté ce début de saison. Lors de ses 3 apparitions avec les Verts en championnat, il a été titulaire en pointe de l’attaque contre Bordeaux (1-2). Mais le joueur prêté aux Verts par Liverpool FC de Montevideo (Uruguay) n'a marqué aucun but et n'a délivré aucune passe décisive.

Interrogée par le journal uruguayen El País au sujet de l’intégration difficile de son compagnon chez les Verts, Anto Lima estime que la barrière de la langue est le gros souci de ce dernier. « Ce qui est compliqué, c'est la langue. Nous prenons des cours. Ils ne parlent pas plus que le français ici. Peu parlent anglais. […] Ignacio ? La langue lui coûte », a-t-elle expliqué. « Dans le football, tout est en français. Mais Ignacio étudie aussi et maintenant nous connaissons les bases. De plus, ils lui donnent des cours spéciaux axés sur le football pour lui apprendre les termes », a rassuré la femme du nouveau N°9 de l’ ASSE.

L’attaquant uruguayen « est impatient de marquer »

Notons qu'Ignacio Ramirez a disputé des bouts de matchs : soit 30 minutes contre Montpellier HSC (0-2), 66 minutes face aux Girondins de Bordeaux et 11 minutes contre l’OGC Nice. Il ne compte donc que 107 minutes de jeu sous le maillot de l'AS Saint-Étienne depuis son arrivée le 31 août 2021. En plus de l’adaptation, l’attaquant international uruguayen a besoin de temps de jeu pour engranger de la confiance, selon Anto Lima.

« Il est impatient et attend une autre occasion d'avoir plus de minutes et de pouvoir marquer un but. J'ai une grande confiance en lui et lui aussi. Tout a été très brusque. Quand il est arrivé, deux jours plus tard, ils l'ont mis en jeu, sans grande adaptation. Cinq jours plus tard, dans un autre match, il jouait comme titulaire. La communication était difficile sur le terrain », a-t-elle justifié.