PSG Mercato : Ramos plombé par un sale coup d'Ancelotti

Publié par Gary SLM le 20 octobre 2021 à 15:21

Sergio Ramos est arrivé blessé au PSG. Des révélations en Espagne montrent qu'il digère mal un sale coup de Carlo Ancelotti.

PSG Mercato : Un gros malaise dans le dossier Sergio Ramos

Patron du vestiaire madrilène, Sergio Ramos a pratiquement été mis à la porte. Le joueur en fin de contrat voulait prolonger chez les Merengues pour deux saisons. Le président Florentino Pérez a opposé une fin de non-recevoir à cette demande de son ancien capitaine. En réalité, Carlo Ancelotti, remplaçant de Zinédine Zidane sur le banc madrilène, y est pour quelque chose dans le départ du défenseur central. En effet, Carlo Ancelotti ne voulait pas de l’Andalou comme patron de son vestiaire et n’a donc pas encouragé le président du club espagnol à le prolonger.

Selon Superdeporte, le président madrilène ne proposait qu’une saison de contrat à Ramos. Toutefois, il était ouvert à l’idée d’inscrire une saison supplémentaire en option dans le nouveau contrat du joueur. Seulement, cette saison supplémentaire ne serait activée que si le joueur affichait de belles performances. Face au refus ferme de l’international espagnol de ce qu’il considérait comme un manque de confiance, Pérez a sondé Carlo Ancelotti avant de prendre une décision.

Le sale coup d'Ancelotti à Ramos

Cette source indique que le technicien italien s’est montré opposé à l’idée d’offrir un tel contrat qui aurait renforcé la position du joueur au sein de son effectif. En clair, Ancelotti a fait savoir à son président qu’il ne comptait pas sur Sergio Ramos pour jouer un rôle de capitaine dans son nouveau projet. Dès lors, Florentino Pérez a cessé de vouloir offrir l’année de contrat au nouveau joueur du PSG. Ce dernier avait entre-temps ravalé sa fierté en revenant sur la table des négociations pour dire son accord pour l’année de contrat. À sa grande surprise, le club qu’il servait depuis 2016 ne voulait plus de lui. La direction du Real lui a fait savoir que son offre avait expiré.

Ce coup de massue, Sergio Ramos ne l’accepte pas et cela justifie en partie son malaise actuel qui rend difficile sa guérison. Comme sa famille, il vivrait mal le fait d’avoir été fichu dehors par l’équipe de sa vie. Il n’a même pas pu faire ses adieux aux fans madrilènes, un point de plus qu’il digère assez mal. Au Paris Saint-Germain où il a signé, il n’a toujours pas joué sa première minute de jeu. La raison à une blessure qui tarde à guérir. Avec les regards fixés sur lui et les commentaires interrogatifs sur le maintien ou non de son contrat par le PSG, Sergio Ramos semble loin d’en avoir fini avec les difficultés.