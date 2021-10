PSG : Sergio Ramos, le Real s’est bien payé la tête de Paris

Publié par Gary SLM le 15 octobre 2021 à 12:56

Avec le transfert de Sergio Ramos vers le PSG, les dirigeants parisiens pensaient avoir réalisé une belle affaire. Ils ont plutôt été trompés sur la marchandise.

Sergio Ramos, un trou sans fin pour le PSG

Sergio Ramos était un joueur de poigne et un capitaine dévoué lorsqu’il était sous le maillot du Real Madrid ces 16 dernières années. Il a finalement quitté le club madrilène pour le PSG à la fin de son contrat. Son ancienne direction lui avait pourtant fait une offre de prolongation de son bail avant d’annoncer son expiration quelques semaines plus tard. Les dirigeants du Real pourraient s’être fait remonter l’information d'une blessure au genou du joueur de 35 ans, auteur de 671 matchs et 101 buts sous le maillot de l’équipe merengue.

Avec son intérêt pour Kylian Mbappé, Florentino Pérez savait qu’il avait déclenché une guerre avec ses amis dirigeants du PSG. Pour se convaincre de sa capacité à déstabiliser l’équipe espagnole, Paris s’est rapidement invité dans les tractations pour convaincre le joueur défensif de rejoindre ses rangs. Mais ce qui devait passer comme un signal est aujourd’hui un bon débarras puisque les Madrilènes échappent de justesse à une mauvaise affaire.

Le Real Madrid savait peut-être déjà pour Ramos

En effet, pour le match de la 10e journée de Ligue 1 qui va opposer le Paris Saint-Germain au SCO Angers ce vendredi, l’entraîneur du club parisien n’alignera de nouveau pas Sergio Ramos. Ce dernier, toujours blessé au genou, a du mal à se remettre. Là où l’affaire devient inquiétante pour le Paris SG, c’est lorsque le média espagnol la Cadena SER annonce une possible fin de carrière de l’ancien madrilène.

En effet, selon cette source, l’inquiétude est forte autour de la forme physique du joueur. La Cadena SER explique que le risque de voir Sergio Ramos rechuter gravement est « très élevé » en cas de retour sur le terrain. « Les personnes qui l'ont soigné en 2021 sont très inquiètes », fait savoir le média espagnol. Ces informations étaient sans doute déjà parvenues aux oreilles de la direction du Real Madrid et c’est ce qui pourrait expliquer le retrait à la dernière heure de son offre à l’actuel défenseur du PSG.

Le natif de Camas s’était d’ailleurs montré très surpris par la notion d’offre périssable brandie par ses anciens dirigeants lorsqu’il était retourné vers eux pour annoncer sa disposition à finalement accepter leur offre d’un an de contrat. Le PSG, qui croyait avoir mis en difficulté les merengues, sait aujourd’hui qu’il a été pris à son propre piège puisqu’aucune date de début n’est connue pour sa recrue estivale.

À quand le début de Sergio Ramos au PSG ?

Il faut noter que le footballeur espagnol n’a jamais disputé le moindre match sous les couleurs du Paris Saint-Germain depuis sa signature. Les choses pourraient rester en l’état au moins jusqu’en janvier prochain.