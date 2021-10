PSG Mercato : Al-Khelaïfi s’est rapproché de Zinédine Zidane !

Publié par JEAN-LUC D le 20 octobre 2021 à 13:21

Mauricio Pochettino va-t-il passer l’hiver sur le banc du PSG ? En tout cas, Nasser Al-Khelaïfi, le président du club parisien, se serait rapproché de Zinédine Zidane ces derniers jours.

Zinédine Zidane résiste au PSG

En effet, d’après les informations relayées ces dernières heures par Eduardo Inda, le président du Paris Saint-Germain aurait récemment renoué un contact avec Zinédine Zidane. Le directeur du quotidien OK Diario a révélé sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito que l’ancien technicien du Real Madrid a été approché par Nasser Al-Khelaïfi en personne après la première journée de Ligue des champions et le match nul du PSG à Bruges (1-1), le 15 septembre dernier.

Le Qatar rêve depuis toujours de confier les rênes du PSG à Zidane, et sa situation actuelle fait davantage grandir le rêve des dirigeants parisiens. Toutefois, la même source assure que l’intérêt ne semble pas réciproque pour le moment puisque le champion du monde 1998 attend patiemment la fin du mondial 2022 pour succéder à Didier Deschamps à la tête de la sélection française. Zizou résiste donc pour le moment au PSG. Mais pour combien de temps ? Alors que Mauricio Pochettino est de plus en plus contesté à Paris.

Pochettino de plus en plus contesté à Paris

Comme Kylian Mbappé l’a indiqué après la victoire face au RB Leipzig, sans bien jouer, le Paris Saint-Germain parvient à gagner. Après 13 matchs toutes compétitions confondues, l’équipe de Mauricio Pochettino totalise 11 victoires, 1 défaite et 1 nul. Mais des voix s’élèvent déjà pour dénoncer le jeu proposé par l’effectif XXL du PSG. « Là de suite, je me demande ce que serait le PSG depuis un bon moment (depuis mars dernier en gros) sans Mbappé. La réponse la plus juste me semble être : « Pas grand-chose » (...) Quel est le plus grand mystère sur terre ? Le Big bang, la théorie des cordes ou le projet de jeu de Mauricio Pochettino », s’amuse Gregory Ascher de La Chaîne L’Équipe et RTL2. Plus incisif, Nabill Djellit estime que « dès que le PSG rencontre un club avec un projet de jeu solide, le club de la capitale est démasqué dans le jeu, pas toujours au score ».

Ne supportant plus de voir l’équipe du Paris SG jouer comme il le fait depuis l’avènement de Pochettino sur le banc, Christophe Remise lance dans Le Figaro : « Pochettino à quand la fin de l’immunité ? Bientôt 10 mois après sa nomination, le coach argentin de 50 ans ne parvient toujours pas à donner une identité claire à «son» PSG. À quand la patte Pochettino ? »

Supporter du PSG, chroniqueur du Club des 5 et auteur de « Les hors-jeu du football français », Yacine Hamened va encore plus loin sur Twitter en qualifiant le PSG de Pochettino d’équipe de district. « Une équipe de district jetée la balle sur le mec qui court vite devant on verra bien. Quelle honte (…) Pochettino parle d’une « équipe en construction », de « bonnes choses offensivement », mais arrêtez de lui tendre le micro il se moque de nous… ou alors vraiment il ne comprend rien. »

Prolongé cet été, l’ancien coach de Tottenham est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023. Et pour le moment, aucune voix officielle n’a encore remis en question son travail. Mais les choses vont tellement vite du côté du Qatar que si le visage de l’équipe de Pochettino ne change pas, son Noël pourrait bien ressembler à celui de son prédécesseur Thomas Tuchel. D’autant que des entraîneurs de renom comme Zinédine Zidane et Antonio Conte sont toujours au chômage.