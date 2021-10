LOSC : Le coach de Séville encense Lille avant la rencontre

Publié par ALEXIS le 20 octobre 2021 à 16:51

À quelques heures du match entre le LOSC et le FC Séville en Ligue des champions, Julen Lopetegui a évoqué la confrontation. Il avoue se méfier du champion de France 2021.

Lopetegui : « Le LOSC a un très bon coach et des joueurs de qualité »

Julen Lopetegui, entraîneur du FC Séville, ne s’attend pas à un match facile contre le LOSC, lors de la 3e journée de la phase de poule, ce mercredi (21h) au Stade Pierre Mauroy. « Ce sera un match très difficile contre le champion de France en titre, qui a un potentiel collectif et individuel très important », a-t-il admis en conférence de presse d’avant-match. Selon le technicien du club andalou, les Dogues ont la même qualité que la saison dernière, malgré le départ de leur gardien de but N°1, Mike Maignan, à l’AC Milan. « Je ne sais pas ce qui a changé cette année au Lille OSC, mais c'est quasiment la même équipe que l'an passé. Ils ont un très bon coach et très peu d'équipes ont des joueurs de leur qualité », a fait remarquer le technicien andalou.

« On est là pour gagner, on a de l'ambition »

Toutefois, Julen Lopetegui n’a pas débarqué à Lille avec son équipe en victime résignée. Il promet de repartir du Nord avec les trois points de la victoire. « On est là pour gagner, on a de l'ambition et on va essayer d'affronter tous les obstacles qui se dresseront devant nous », a annoncé le coach des Sévillans. Pour rappel, le FC Séville est 2e du groupe G avec 2 points, tout comme le VfL Wolfsbourg. Ils devancent le LOSC dernier avec 1 point (-1).

Le groupe est dominé par le RB Salzbourg avec 4 points. Comme quoi aucun club ne se détache véritablement après deux journées. L’équipe de Jocelyn Gourvennec a donc encore toutes les cartes en main pour se qualifier. À condition qu’elle commence par gagner lors de cette journée. À noter que le champion de France 2021 a fait match nul avec Wolfsbourg (0-0), puis a été battu par Salzbourg (2-1).