Lazio-OM : Une légende marseillaise livre son pronostic

Publié par Timothée Jean le 20 octobre 2021 à 15:51

Ancien joueur de l’ OM et de la Lazio Rome, Lorik Cana suivra d’un œil avisé la rencontre entre les deux clubs ce jeudi (18h45) en Ligue Europa. L'ancien défenseur polyvalent s'est d'ailleurs exprimé sur ce choc européen.

Lazio-OM : Lorik Cana confiant pour Marseille

Après les deux matchs nuls concédés face au Lokomotiv Moscou et Galatasaray, l’ Olympique de Marseille se retrouve en mauvaise posture en Ligue Europa avec deux points pris sur six. Les hommes de Jorge Sampaoli n'ont donc plus le droit à l'erreur face à la Lazio Rome (2e du groupe E). Ils devront impérativement revenir de Rome avec un résultat satisfaisant. Car une défaite pourrait compromettre les chances de l’ Olympique de Marseille de se qualifier pour les 16e de finale de Ligue Europa. Ce choc européen entre l’ OM et la Lazio s’annonce donc passionnant et riche en intensité.

S’il est difficile de prédire le vainqueur de cette rencontre, Lorik Cana, ancien joueur des deux clubs, s’est prêté au jeu des pronostics. Et l’ancien milieu de terrain voit les Marseillais l’emporter. « Jeudi, nous serons à l'Olimpico, mais avec les maillots de l' OM. C'est dans ces deux matchs face à la Lazio que tout va se décider. Il faut faire en sorte de rester dans le coup après cette double confrontation », a confié Lorik Cana dans des propos rapportés par La Provence.

Lorik Cana, fervent supporter de l’ OM

Lorik Cana, légende de l' OM et ancien titulaire à la Lazio Rome, affiche un soutien incondititionnel pour l’Olympique de Marseille, son club de cœur. Son affection pour le club phocéen dépasse les frontières des Alpes où il a évolué durant plusieurs saisons. « L'OM reste mon club de cœur (…) J’ai amené mon fils sur la pelouse. Il a six ans et ne connaissait pas le Vélodrome. Il a passé un grand moment », s’est-il réjoui de partager son affection pour l’Olympique de Marseille avec son entourage.