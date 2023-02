OM : Un ancien milieu de Paris et de Marseille laisse parler son cœur

Publié par Jules le 24 février 2023 à 11:37

Alors que le Classico approche à grands pas entre l' OM et le PSG, un ancien milieu passé par les deux clubs donne sa préférence.

Comme toujours, le Classico est le rendez-vous à ne pas manquer en Ligue 1. Mais cette saison, ce match revêt une importance particulière au vu de la proximité des deux équipes au classement. Le PSG, leader, n'a que 5 points d'avance sur l' OM, son dauphin. En cas de victoire, l'Olympique de Marseille reviendrait à seulement deux points du Paris Saint-Germain, ce qui pourrait totalement relancer la course au titre dans les prochaines semaines.

Alors que le doute plane encore sur l'avenir d'Igor Tudor, l'entraîneur de l' OM va tenter de s'imposer contre le PSG pour la deuxième fois en quelques semaines, après avoir sorti le club de la capitale en Coupe de France. Une victoire ce week-end face aux Parisiens pourrait être un tournant dans la saison des Marseillais, qui pourraient rêver d'un sacre en fin de saison. Pour le moment, les joueurs de l'Olympique de Marseille ne regardent pas si loin, et sont concentrés sur la rencontre de dimanche soir face au PSG.

OM : Lorik Cana donne sa préférence à l'Olympique de Marseille

Comme souvent avant un Classico, les anciens joueurs de l' OM et du PSG prennent la parole. Parmi eux, on retrouve Lorik Cana, passé par les deux clubs rivaux durant sa carrière. Néanmoins, l'ancien milieu albanais a livré sa préférence au micro de BFM TV. "Quand j'ai voulu partir de Paris, pour moi, c'était Marseille, le seul club français dont j'étais supporter. Je suis resté supporter de tous les clubs dans lesquels j'ai joué. Mais l'OM c'est autre chose. J'ai été adopté assez rapidement par cette ville et ces gens qui ont cette passion pour le football."

Si cette déclaration devrait faire plaisir aux supporters de l' OM, cela devrait attiser l'amertume des Parisiens avant le Classico, d'autant que Lorik Cana sera à fond derrière l'Olympique de Marseille ce dimanche. "Quand Paris joue contre n'importe quelle autre équipe je supporte Paris. Mais je serai au Vélodrome avec mon fils, qui a 7 ans, et on va venir supporter l'OM."