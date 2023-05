Bien que grands rivaux en Ligue 1, le PSG et l’OM se sont régulièrement échangé des joueurs. Vous allez découvrir les différents mouvements de transfert entre le club de la capitale et l’écurie phocéenne.

Rivalité OM-PSG, l’origine du classico de la Ligue 1

En France, le Paris Saint-Germain représente le football de la capitale alors que son rival l’Olympique de Marseille passe pour le meilleur ambassadeur des provinces. La rivalité entre le PSG et l’OM remonte aux années 90, lorsque Paris est devenu une force montante dans une Ligue 1 ultra-dominée par l'OM. Les deux équipes se sont affrontées pour la première fois en 1971, mais ce n'est qu'au cours des années 90 que la rivalité a vraiment pris de l'ampleur.

Le 12 décembre 1971, les deux formations se défient à Marseille et ce sont les Phocéens qui s’imposent 4-2. C’est seulement en 1990 qu’est née la grande rivalité qui divise aujourd’hui encore les deux équipes. Pour ce qui est du classico Marseille-Paris, il est né de la volonté de deux hommes, dirigeants des deux équipes. Bernard Tapie venait de prendre le contrôle du club phocéen 4 ans plutôt en 1986 pour un franc symbolique. Sous sa présidence, le club du Vieux-Port commence à aligner dès 1989 les titres de champion de France jusqu’en 92.

À cette époque-là, le PSG n’est pas régulier en matière de résultat. Paris fait l’ascenseur en terminant la saison 88 à la 15e place, mais finit deuxième la saison suivante. En 1991, le club parisien accroche à peine une place dans le top 10 avec sa 9e place au classement de Ligue 1. Marseille, à cette époque-là, écrase littéralement la concurrence. L’équipe se comporte comme le PSG version QSI.

C’est ainsi que débarque Michel Denisot et Canal+ à la tête du Paris Saint-Germain et ils affichent de grandes ambitions. Bernard Tapie se sent challengé et monte d’ambition de son côté à Marseille. Il prend le PSG en adversaire et la formule marche puisque les supporters des deux équipes suivent parfaitement le mouvement. C’est ainsi qu’est né le Classico puisque les prochains matchs OM-PSG éclipseront pratiquement de la scène médiatique des équipes comme l’AS Saint-Étienne ou encore les Girondins de Bordeaux qui entament en ce moment-là un gros déclin.

Le nouvel actionnaire Canal+, diffuseur des matchs de Ligue 1, joue une grande partition dans ce scénario en fessant des rencontres PSG-OM les plus grandes affiches Ligue 1. Cette grande concurrence se transforme parfois en animosité dans cette période de poussée du hooliganisme. Il devient donc difficile d’imaginer des joueurs passer d’un club à l’autre et pourtant des transferts entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont fait.

Les différents transferts directs entre le PSG et l’OM

Pour ce qui est des premiers mouvements de transfert entre les deux clubs, ils débutent en réalité par le celui d'un certain Jean-Pierre Destrumelle. Il a quitté l'Olympique de Marseille le 1er juillet 1970 pour le PSG. Jean Djorkaeff était du voyage le même jour. Il venait lui aussi du club phocéen pour celui de la capitale. Boubacar Sarr suivra la saison 79/80. Son retour à l'OM la saison 83/84 constituera le premier transfert d'un joueur du Paris SG vers l'équipe marseillaise.

Les joueurs transférés du PSG vers l'OM :

Modeste M'Bami : 06/07

Lorik Cana : 05/06

Fabrice Fiorèse : 04/05

Frédéric Déhu : 04/05

Jérôme Leroy : 99/00

Florian Maurice : 98/99

Jocelyn Angloma : 91/92

William Ayache : 87/88

Claude Lowitz : 87/88

Boubacar Sarr : 83/84

Les joueurs transférés de l'OM vers le PSG :

Péguy Luyindula : 06/07

Jérôme Leroy : 01/02 puis 02/03

Stéphane Dalmat : 00/01

Peter Luccin : 00/01

Kaba Diawara : 99/00

Xavier Gravelaine : 98/99

Laurent Fournier : 91/92

Bruno Germain : 91/92

Bernard Pardo : 91/92

Marcel De Falco : 83/84

Michel N'Gom : 81/82

Boubacar Sarr : 79/80

Jean Djorkaeff : 70/71

Jean-Pierre Destrumelle : 70/71.