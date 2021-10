PSG : Divorce avec Wanda Nara, nouvelle sortie explosive de Icardi

Publié par JEAN-LUC D le 20 octobre 2021 à 19:21

Dans une sortie explosive, Wanda Nara a annoncé samedi sa séparation avec l’attaquant du PSG, Mauro Icardi. Depuis, le joueur de 28 ans est totalement effondré et ne s’entraîne plus avec ses coéquipiers.

Réconciliation en vue pour Wanda Nara et Mauro Icardi ?

Après avoir mis fin à son union avec Mauro Icardi, Wanda Nara continue d'occcuper l'actualité autour de son époux footballeur, qui semble avoir tout relegué au second pour ne se concentrer que sur la résolution de son problème de foyer. En effet, le numéro 9 du Paris SG a partagé un message ce mercredi, laissant clairement entendre que son mariage avec la présentatrice de télé est encore loin d’être terminé.

Alors qu'elle a supprimé toutes les photos en compagnie d'Icardi sur ses réseaux sociaux, le joueur a quant à lui partagé une image de lui avec Wanda Nara, accompagné du message suivant : « Mon amour. » Un message adressé à sa dulcinée qui garde toujours son silence depuis sa dernière story Instagram où elle a déclaré préférer ses mains sans bague. En attendant sa réaction, son compagnon, lui, a commencé une véritable campagne de pardon.

La lettre d'amour de Mauro Icardi pour Wanda Nara

Avant le message de Wanda Nara, Mauro Icardi avait déjà commencé à demander pardon. Dans un message posté sur Instagram dans la foulée de la victoire du Paris Saint-Germain contre le RB Leipzig (3-2), mardi soir, au Parc des Princes, victoire à laquelle il n’a pas participé, Icardi avait déjà annoncé la couleur quant à la normalisation de sa situation matrimoniale.

« Merci, mon amour, de garder confiance en cette magnifique famille. Merci d'être le moteur de nos vies. Je t'aime. Que ça fait mal de blesser ceux qu'on aime. Tu ne guéris que lorsque tu as le pardon de ceux que tu as blessés », a notamment publié le natif de Rosario en ajoutant deux photos de lui et son épouse. La réponse de Wanda Nara est désormais attendue.