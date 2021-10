OL : Peter Bosz s'attend à un match difficile contre le Sparta

Publié par ALEXIS le 20 octobre 2021 à 22:51

Peter Bosz s’est présenté en conférence de presse d’avant match contre le Sparta Prague, en Ligue Europa, jeudi (21h). Le coach de l’ OL s’attend à un match difficile contre le club tchèque à Generali Arena.

OL: Peter Bosz, « ce ne sera pas facile contre le Sparta à Prague »

L’ OL est dans une bonne dynamique avant d’affronter le Sparta Prague, jeudi, lors de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue Europa. L’équipe de Peter Bosz est invaincue, lors de ses 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. Plus précisément, elle a fait 2 matchs nuls et 3 victoires, dont la dernière contre l’AS Monaco (2-0), samedi dernier en championnat. Toutefois, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais se méfie de son adversaire en coupe d’Europe. « Le Sparta Prague a gagné face aux Rangers. Ce ne sera pas facile. C’est une équipe qui n'a pas peur de jouer de derrière. Ils courent beaucoup », a-t-il prévenu.

Le coach des Lyonanis promet de « tout faire pour gagner »

L’ OL est leader de son groupe (A) avec 2 victoires en autant de matchs disputés, soit 6 points (+5), devant les Tchèques (4 points). L’enjeu pour les Gones est donc de ne pas perdre le match, soit se contenter d'un nul à défaut de victoire, afin de rester en tête de la poule. « On va tout faire pour gagner, comme lors des deux précédents matchs. On est là pour prendre les trois points », a indiqué Peter Bosz. Pour revenir de Prague avec un résultat positif, le technicien néerlandais peut compter sur Lucas Paqueta, crédité d’une bonne prestation face aux Monégasques et de Tino Kadewere de retour de blessure.

« Tino Kadewere a réalisé une bonne entrée en jeu face à Monaco. Je suis très content qu'il soit là. Lucas Paqueta est un bon joueur avec de la technique. Il apporte aussi l'état d'esprit. Il a une mentalité de gagnant. Il voulait absolument être du voyage à Prague, après son entrée en jeu face à Monaco », a rassuré l’entraîneur de l’ OL.