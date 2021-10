PSG Mercato : Rendez-vous décisif programmé pour Erling Haaland

Publié par JEAN-LUC D le 14 octobre 2021 à 06:20

Si Kylian Mbappé venait à rejoindre librement le Real Madrid l’été prochain, le PSG pourrait tout miser sur Erling Haaland afin de renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais le club de la capitale n’est pas le seul courtisan de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Erling Haaland, priorité numéro 1 du PSG

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Désireux de rejoindre le Real Madrid depuis le mercato estival passé, l’international tricolore de 22 ans se dirige donc vers un départ gratuit vers la capitale espagnole. Si un tel scénario venait à se produire, le Paris SG serait alors obligé de frapper un gros coup sur le marché des attaquants afin de renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Les médias italiens ont évoqué dernièrement les noms de Victor Osimhen du Napoli et de Dušan Vlahović de la Fiorentina.

Mais ce mercredi, Calciomercato assure que les deux pistes favorites des dirigeants parisiens pour l’éventuelle succession de Mbappé se nomment Erling Haaland et Robert Lewandowski. À 21 ans, le phénomène norvégien du Borussia Dortmund fait l’unanimité au sein du club parisien et les 75 à 90 millions d’euros de sa clause libératoire ne sont pas de nature à faire peur aux finances parisiennes.

De son côté, Lewandowski est encore lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2023, mais aimerait bien changer de club l’été prochain. Toutefois, même si le vice-champion de France en titre entretient de bonnes relations avec l’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, le numéro 9 du BVB pourrait s’engager en faveur d’une autre formation fortunée du continent.

Haaland se dirige vers Manchester City

Arrivé en janvier 2020 en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 20 millions d’euros, Erling Haaland dispose d’une clause libératoire activable l’été prochain pour un montant compris entre 75 et 90 millions d’euros. Et le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Manchester City et Manchester United sont les principaux courtisans de l’international norvégien du Borussia Dortmund.

Mais selon le tabloïd britannique The Times, Manchester City de Pep Guardiola a pris de l’avance dans ce dossier. Un rendez-vous serait même déjà programmé en janvier prochain avec le représentant du joueur, Mino Raiola. La publication anglaise précise également que Puma pourrait aider dans la résolution de ce dossier.

Affaire à suivre…