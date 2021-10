LOSC : José Fonte frustré après le match nul contre Séville

Publié par ALEXIS le 21 octobre 2021 à 13:09

Le LOSC n’a toujours pas gagné en Ligue des champions. José Fonte et ses coéquipiers ont été tenus en échec par le FC Séville (0-0) au Stade Pierre Mauroy. D’où la grosse frustration du capitaine des Lillois.

LOSC : Fonte, « c'est frustrant de ne pas gagner devant notre public »

Accroché par le VfL Wolfsbourg (0-0) à domicile lors de la 1ère journée de la phase de poule de la Ligue des champions et battu par le RB Salzbourg (2-1), le LOSC a encore concédé un nul face au FC Séville (0-0) à Lille, mercredi soir. L’équipe de Jocelyn Gourvennec ne parvient pas à marquer de but devant son public et n’a toujours pas gagné le moindre match en trois journées de phase de poule de la Ligue des champions. À l’issue du match nul contre le FC Séville, José Fonte a exprimé sa frustration.

« On a fait un match solide défensivement, mais ça manquait un peu de justesse et de technique notamment dans la dernière passe. On a raté nos occasions, je pense notamment à celle de Renato Sanches en première mi-temps », a-t-il regretté au micro de Canal+. « Cela reste frustrant de ne pas gagner devant notre public, c’est important de le faire. Il fallait montrer plus d’envie de gagner ce match et pousser pour avoir de nouvelles occasions. L’équipe en est capable », a confié le défenseur central.

Un seul point dans le groupe G

En bon capitaine, José Fonte a remobilisé ses coéquipiers pour les trois matchs retour. « Maintenant, il faut continuer de se battre et il reste 3 matchs pour se qualifier », a-t-il demandé. Avant la manche retour qui démarre début novembre, Lille OSC est 3e du groupe G avec 2 points (-1) devant le VfL Wolfsbourg (2 points -2). La poule est en effet dominée par le RB Salzbourg, invaincu, avec 7 points (+3) et les Sévillans qui comptent 3 points (+0).