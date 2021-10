OL Mercato : Naples, Denayer vers un départ à la Memphis Depay

Publié par ALEXIS le 21 octobre 2021 à 20:50

Après avoir perdu Memphis Depay cet été, l’ OL pourrait revivre un coup semblable au mercato estival 2022. Jason Denayer est en fin de contrat et pourrait file au SSC Naples libre.

OL Mercato : Denayer comme Memphis Depay ?

Capitaine et meilleur buteur de l’ OL la saison dernière, Memphis Depay a quitté Lyon librement à l’issue de son contrat. Le président du club rhodanien et le directeur sportif Juninho ont tenté en vain de convaincre l’attaquant Neerlandais de prolonger son contrat. Ce dernier s’est engagé avec le FC Barcelone sans indemnité de transfert pour l’Olympique Lyonnais. En fin de contrat le 30 juin 2022, Jason Denayer est sur le point de faire comme son ancien coéquipier. Il est courtisé par le Napoli depuis l’été dernier. Le club transalpin surveille de très près le défenseur central de l’ OL, en vue d’une signature pendant le mercato d’été 2022. À noter que l' AC Milan est également intéressé par les services du N°5 de Lyon.

Aulas espère prolonger le défenseur belge

Conscient de l’intérêt du club de Campanie et celui de Lombardie pour l’international belge, Jean Michel Aulas espère trouver un accord avec lui pour prolonger son bail. « J'ai vu ses agents, vendredi dernier, et tout s'est très bien passé. En plus d'être un très bon défenseur, Jason Denayer est quelqu'un de très intelligent, avec un très bon état d'esprit et il se plaît bien à Lyon », a-t-il révélé, cette semaine sur OL TV. « On est, je pense, en bonne voie. S'il en a envie, il faut vraiment qu'on arrive à le prolonger », a rassuré le président des Gones.

Jason Denayer prolongé ou vendu à 25 M€ ?

À défaut d’un accord avec l’ancien joueur de Manchester City, Jean Michel Aulas serait contraint de le transférer dès le mercato hivernal pour éviter de le voir parti libre. Selon Transfermarkt, la valeur marchande de Jason Denayer est estimée à 25 M€, alors qu'il avait été acheté à 10 M€ par les Citizens en août 2018. Sa cote a en effet grimpé sous le maillot de l’ OL. Toutefois, il serait difficile pour Juninho de transférer l'arrière de 26 ans à 25 M€ en janvier, à 6 mois de la fin de son contrat.