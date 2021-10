OL Mercato : Ça se précise bien entre Jason Denayer et l’AC Milan

Publié par JEAN-LUC D le 20 octobre 2021 à 06:05

Libre le 30 juin prochain avec l’OL, Jason Denayer pourrait rejoindre l’AC Milan à l’issue de la saison. Le défenseur central de L’Olympique Lyonnais se rapproche du club italien.

Jason Denayer vers la Serie A la saison prochaine ?

Arrivé en 2018 en provenance de Manchester City contre un chèque de 10 millions d’euros, Jason Denayer touche à la fin de son engagement avec l'Olympique Lyonnais l'été prochain. S’il a déjà exprimé à plusieurs fois son souhait de poursuivre l’aventure avec les Gones, donc de prolonger son bail, l’international belge de 26 ans attend toujours de trouver un accord avec son directeur sportif Juninho.

Mais cela tarde et d’autres clubs commencent à s’activer pour tenter de lui faire signer un précontrat dès l’ouverture du mercato hivernal qui approche. En effet, d’après les indiscrétions livrées ces dernières heures par le journaliste italien Rudy Galetti, l'AC Milan a entamé des négociations avec le représentant de Jason Denayer en vue d'un transfert libre au terme de la saison. Stefano Pioli, l’entraîneur du club lombard, voit en Denayer le profil parfait pour remplacer éventuellement Alessio Romagnoli, en fin de contrat et annoncé sur le départ.

Mercato OL : Juninho prêt à renoncer à Jason Denayer ?

« L’AC Milan mènerait des investigations sur le Belge Jason Denayer. Le défenseur de Lyon dont le contrat se termine l’été prochain pourrait remplacer Alessio Romagnoli », explique Rudy Galetti sur les réseaux sociaux. De son côté, l’ancien défenseur central des Citizens accorde sa priorité à un renouvellement sous le maillot de l’Olympique Lyonnais.

« Cela ne me perturbe pas. Je suis superbement bien au club. J'aimerais prolonger. Il y a des négociations, cela peut prendre plus de temps. La relation est toujours saine », déclarait le protégé de Peter Bosz en septembre dernier. Considéré comme l’un des cadres de l’OL ces dernières années, Jason Denayer se retrouve dans une situation délicate, mais la volonté de prolonger est aussi partagée par la direction du club. Juninho et l’agent du joueur sont contact et les pourparlers pourraient être accélérés dans les prochains jours afin de trouver une issue à ce dossier. Affaire à suivre donc…