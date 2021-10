Stade Rennais : Bruno Genesio savoure le succès contre Mura

Publié par Ange A. le 22 octobre 2021 à 01:30

Le Stade Rennais a enchaîné une nouvelle victoire en Ligue Europa Conference jeudi en disposant des Slovènes de Mura (1-2). De quoi ravir Bruno Genesio. L’entraîneur de Rennes s’est confié après le nouveau succès des siens.

Nouvelle victoire du Stade Rennais en Ligue Europa Conference

Bruno Genesio semble enfin avoir trouvé la formule avec le Stade Rennais. Invaincu depuis le 19 septembre, le SRFC vient d’enregistrer un quatrième succès de suite. Jeudi, Rennes a dominé le NS Mura (1-2) sur la pelouse de Maribor. Auteur de l’ouverture du score, Serhou Guirassy (17e, sp) est devenu le meilleur buteur du club en Coupe d’Europe. L’attaquant franco-guinéen compte désormais 5 réalisations avec les Rouge et noir sur la scène européenne. Gaëtan Laborde a scellé le succès du club breton avant la mi-temps (41e), les locaux ayant égalisé dans la foulée après le but de Guirassy. Avec ce succès, Rennes est leader de sa poule avec 7 unités après 3 journées.

La satisfaction de Bruno Genesio après Mura

Une position qui a de quoi satisfaire Bruno Genesio. L’entraîneur du Stade Rennais a salué la performance de ses poulains contre Mura qui n’a pas démérité. « C’est la deuxième en trois matchs, ce n’est pas rien. On a fait une première mi-temps plutôt cohérente. On a aussi affiché un bon état d’esprit, que ce soit les joueurs qui ont débuté ou ceux qui ont pris le relais et qui ont été à la hauteur. Notre performance de l’emporter ici est importante au vu de la performance de Mura », a déclaré le technicien breton au site officiel du club. Après cette prouesse, le prochain rendez-vous de Rennes sera la réception du RC Strasbourg dimanche. Il s’agira du grand retour de Julien Stéphan, l’ancien coach du SRFC, au Roazhon Park.