ASSE : Des Verts diminués, le onze probable contre Angers

Publié par Ange A. le 22 octobre 2021 à 07:30

L’AS Saint-Étienne reçoit l’Angers SCO ce vendredi en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Pour ce qui pourrait être sa dernière sur le banc de l’ ASSE, Claude Puel est privé de quatre éléments.

Encore des absences pour l’ ASSE contre Angers

Après la gifle reçue sur la pelouse du RC Strasbourg (5-1) lors de la dernière journée, l’AS Saint-Étienne va tenter de relever la tête. Ce vendredi, l’ ASSE reçoit l’Angers SCO, actuel 5e au classement, en ouverture de la 11e journée du championnat. Une nouvelle rencontre qui s’annonce difficile pour les Verts diminués par les forfaits. En plein protocole commotion, Étienne Green ne figure pas dans le groupe stéphanois. Idem pour Timothée Kolodziejczak et Miguel Trauco, tous deux encore blessés. Quant à Zaydou Youssouf, il est suspendu suite à son rouge reçu contre le RCSA. Privé de ses joueurs, Claude Puel, dans l’obligation de s’imposer, peut compter sur les retours de Gabriel Silva, Juan Ignacio Ramirez, Assane Diousse et Yvann Maçon.

La der’ de Claude Puel contre Angers ?

Avant la rencontre, des supporters de Saint-Étienne ont déployé une banderole où ils invitaient leur entraîneur à rendre son tablier. « Puel : on te laisse 24h pour démissionner… », ont-ils inscrit sur l’étoffe. Un message qui ne semble pas intimider l’entraîneur de l’ ASSE. En conférence d’avant-match, il indiquait ne ressentir aucune pression suite à cette sortie des supporters stéphanois. « Pour moi, il n’y pas de pression […] Mon action, je la mène depuis deux ans, et je suis en mission. Je veux rester bien concentré sur ce que l’on a à faire dès le prochain match », a fait savoir le coach des Verts tout de même sur un siège éjectable.

Le onze probable de Claude Puel contre Angers

Bajic - Maçon, Moukoudi, Sow, G.Silva - Neyou, Mah.Camara (cap.) - Nordin, Boudebouz, Bouanga - Khazri.