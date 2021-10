ASSE : Menacé par les supporters, Puel reçoit un soutien inattendu

Publié par Ange A. le 22 octobre 2021 à 00:50

C’est la crise entre les supporters de l’AS Saint-Étienne et Claude Puel. Alors que les fans de l’ASSE ont posé un ultimatum à l’entraîneur des Verts, celui-ci vient de bénéficier du soutien d’un célèbre consultant.

Un ultimatum de 24 heures posé à Claude Puel

Claude Puel vit-il ses dernières heures sur le banc de l’AS Saint-Étienne ? Une frange des supporters de l’ASSE espèrent que « oui ». Ce jeudi, ils ont dévoilé une banderole avec un message clair pour l’actuel entraîneur de leur équipe. « Puel : On te laisse 24h pour démissionner… », pouvait-on lire sur l’étoffe déployée par ces fans. Lesquels s’insurgent contre le nouveau mauvais début de saison que réalisent les Verts. Le club du Forez est en effet dernier au classement après 10 journées de Ligue 1 Uber Eats. Le club ligérien court toujours après son premier succès de la saison après avoir concédé 6 défaites et 4 nuls. Pour les fans de Sainté, il est hors de question de saler l’addition à la veille de la réception de l’Angers SCO ce vendredi à Geoffroy-Guichard.

Pierre Ménès contre les supporters de l’ASSE

Seulement, cet ultimatum des supporters de Saint-Étienne ne reçoit pas l’assentiment de Pierre Ménès. Pour le célèbre consultant, cela est inacceptable. « Loin d’être un fan de Puel mais la menace c’est inadmissible », a-t-il posté sur son compte Twitter. De son côté, le principal concerné a affiché sa sérénité avant de défier l’actuel 5e du championnat. Une rencontre pour laquelle Claude Puel sait pouvoir compter sur le soutien de ces mêmes fans révoltés. « Je pense que les supporters seront derrière leur équipe, et c’est le plus important. On est à domicile et imposer une pression à notre adversaire, et non pas créer une atmosphère néfaste pour notre équipe », a indiqué le technicien castrais en conférence de presse.